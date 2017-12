VÍDEO | Els Pastorets de La Farsa estrenen les músiques amb bona acollida

Els Pastorets de Serafí Pitarra que representa cada Nadal l'Agrupació Teatral La Farsa de Berga estan d'estrena. No pas per cap canvi destacat en el text, ni tampoc en l'escenografia. Els responsables de l'entitat han apostat enguany per renovar la part musical. La nit de Nadal, l'estrena de les noves músiques va rebre l'aprovat del mig miler de persones que es van concregar al Teatre Municipal de la ciutat.

En declaracions a Regió7 Josep Maria Salat, president de La Farsa ha explicat que la de l'estrena «ha estat una bona representació, l'espectacle va anar molt rodó, va funcionar tot». En Salat destaca que els nous arranjaments «són com un vestit fet a mida» i que la música «ens lliga de dalt a baix l'espectacle» esdevenint un fil conductor. La funció de Nadal va servir també per recordar a Josep Maria Casals, el Casalets, mort enguany i que havia col.laborat amb La Farsa com va fer en diferents entitats de la ciutat. A la darrera garrofa del dia de l'estrena dels Pastorets se'l va recordar com també a Montserrat Minoves, que havia estat responsable de l'entitat i també traspassada al seu dia.

Salat ha dit que «en general» el balanç dels arranjaments és bo. Pels més conservadors, i pels que encara no hagin escoltat les noves músiques, no cal espantar-se. Les melodies s ón les mateixes de sempre -les que va escriure Ramon Reig poc després d'estrenar-se l'obra a principis de segle XX- tot i que amb un nou arranjament i una nova instrumentació, obra del músic puig-reigenc Sergi Cuenca, que les fa més fresques i atractives. En definitiva, una versió que dóna un nou aire a la música que forma part del muntatge nadalenc ha exposat Salat.

Una nova harmonització

Tal i com explicaven els responsables de La Farsa durant els dies de la gravació de les peces musicals, «la música és la de sempre, però amb harmonització, ritmes i estructura diferents». Un dels principals objectius del nou enregistrament és el de donar una sensació de continuïtat i homogeneïtzació, i un mateix color a les melodies que acompanyen les escenes. És per això, que a banda de reharmonitzar les peces que ja formaven part de l'espectacle, el que sí que ha canviat a partir d'aquesta temporada són les músiques incidentals que s'utilitzaven pels canvis d'escena o de fons en alguns moments de la representació. Què vol dir això? Que s'han eliminat fragments de peces d'altres compositors (com per exemple l'Hallelujah//Aleluia de Haendel, entre d'altres) que sonaven a l'espectacle. Aquestes s'han substituït per melodies escrites expressament que mantenen una sonoritat i un color similar al de tot el conjunt. Una altra de les intencions ha estat rejovenir les veus que interpretaven les peces per adaptar-les a la realitat dels actors i actrius que, majoritàriament apareixen a escena. El Cor Giovinetto ha estat l'encarregat d'enregistrar les peces que incorporen el cant.