El jutjat vell de Berga acull el «room escape» de Nadal

L'antic palauet judicial de Berga és l'escenari del segon room escape de Nadal que s'emmarca dins dels actes del Juguem Jugant que promou el consistori. Si l'any passat aquesta activitat es va dur a terme a la casa consistorial, enguany s'ha optat per aquest immoble que des del 2011 que està en desús.

Enguany s'han evitat les llargues cues de participants donant tanda. El públic s'ha apuntat d'antuvi per anar-hi a unes hores determinades amb l'objectiu que no s'haguessin d'esperar i no passessin fred a l'exterior. Amb tot a l'accés de l'immoble si han col·locat dues estufes per combatre el vent i les baixes temperatures.

El room escape dels jutjats vells es pot fer aquest dimecres fins a 2/4 de 10 de la nit i el dijous de les 5 de la tarda fins a 2/4 de 10 del vespre. L'activitat és gratuïta. Està oberta a tothom però està adreçada a un públic major de 16 anys. Si els participants tenen menys d'aquesta edat han d'anar acompanyats.

L'objectiu és superar diferents proves amb habilitat i enginy per escapar-se de cada habitació. I la temàtica està centrada en l'univers zombie segons ha explicat Climent Vila.