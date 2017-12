La sala del Casino debuta com a punt de recollida de les cartes als patges a Berga

La sala del Casino de Berga es va estrenar, ahir, com a punt de recollida de les cartes de la quitxalla de la ciutat als patges dels Reis d'Orient. Enguany, els missatgers reials no van poder utilitzar la sala de plens de l'ajuntament de Berga com es feia altres anys.

La raó és la mateixa que obligarà a canviar la recepció de Ses Majestat que es farà al cancell i les escales de l'edifici de l'església parroquial: les obres de reparació de la teulada de l'edifici consistorial.

Aquests treballs han obligat a instal·lar una grua torre just davant de la façana principal, a la plaça de Sant Pere, que dificulta la mobilitat a la zona. Davant d'això s'ha optat per canviar un dels punts de recollida de les cartes dels menuts de Berga

Els altres dos punts de recollida van ser els mateixos: el Pavelló de Suècia i el Centre Cívic. Els missatgers reials van arribar per l'entrada sud de la capital berguedana amb l'acompanyament musical en directe de la banda de l'Escola Municipal de Música. Un cop al capdamunt del passeig de la Pau es van distribuir a cadascun dels llocs, on van recollir les cartes. I van donar dolçaines i obsequis a la quitxalla berguedana.