Berga redobla l'aposta pel 'room escape'

«Benvinguts als antics jutjats. Aquesta és una zona lliure de zombis, cent per cent segura. Teniu alguna habilitat que faciliti la supervivència de la raça humana?». Amb aquestes paraules rep un grup de visitants l'encarregat del room escape dels jutjats vells de Berga que es va fer ahir. El papaluet judicial que va deixar d'utilitzar-se com a tal el 2011 va acollir ahir, i ho farà de nou avui, una activitat inèdita en les seves prop de nou dècades d'existència: un room escape. Aquesta proposta, inclosa al programa d'activitats nadalenques gratuïtes «Juguem Jugant» que promou el consistori berguedà, arriba a la segona edició. I ho fa guanyant musculatura ja que passa d'un a dos dies (avui s'hi pot participar de 5 de la tarda a 2/4 de 10 de la nit) i apostant per descobrir edificis poc coneguts. Si el 2016 va ser el de l'ajuntament de Berga, enguany s'ha optat per un immoble en desús envoltat d'una certa aurèola de misteri: els jutjats vells, al número 23 del carrer de la Gran Via.

El room escape d'enguany està centrat en l'univers zombi. I el jutjat vell és un espai lliure dels atacs dels morts vivents... en teoria. A l'interior de l'edifici els participants han d'enfrontar-se a diferents situacions que posen a prova el seu enginy i habilitat per descobrir els enigmes que els plantegen. Tot enmig d'un ambient de penombra, apocalíptic i sota la custòdia de vigilants amb armes. Totes aquestes escenes tenen lloc a les antigues estances que fins al juliol del 2011 van estar obertes com a seu judicial de la capital berguedana. Ahir, l'antiga sala de vistes va omplir-se de trossos de (suposats) cadàvers i el segon pis, que al seu dia va patir els atacs de les fures que van omplir pàgines i pàgines de diaris, era també territori dels morts vivents que els participants havien d'esquivar per assolir el seu objectiu i fugir. Un ambient sensiblement diferent del que hi havia el darrer dia que aquest immoble va estar obert al públic, l'1 d'octubre enguany, amb motiu de la celebració del referèndum d'autodeterminació, que el va omplir de berguedans que van passar-hi moltes hores defensant les urnes.

Una de les novetats del room escape d'enguany ha estat que s'han donat tiquets als assistents per tal d'evitar que haguessin de fer cua a l'exterior suportant el fred hivernal com va passar el 2016. «Ho hem fet perquè la gent no hagi de fer hores de cua», va explicar a Regió7 Climent Vila, promotor d'aquesta activitat. Així, els visitants quan arribaven als jutjats vells podien apuntar-se a fer l'activitat a l'hora que els anés millor i tornar-hi quan fos el seu torn sense haver de passar fred al carrer. Amb tot, es van instal·lar dues estufes de peu a l'accés perquè les persones que s'esperaven per entrar just abans del seu torn no tinguessin fred.

Els participants van anar entrant en grups de deu persones com a màxim i un cop a l'interior s'havien de tornar a dividir en grups més petits per afrontar les diferents proves. Enguany, l'activitat -que és oberta a tothom- s'ha adreçat més específicament a persones més grans de 16 anys. Els menors d'aquesta edat havien d'anar acompanyats, va detallar Vila. El 2016 es va permetre l'accés de nens i nenes més petits i enguany «deixem entrar igualment a tothom» però han volgut apujar el llistó de l'edat per poder donar al room escape 2017 «un to misteriós, que faci una mica de por». Els grups van anar entrant cada 10 minuts i l'espai tenia capacitat per acollir 60 persones cada hora. Climent Vila, d'Insomnia Corporation, va destacar el fet que l'activitat s'hagi pogut fer en un edifici en desús. D'una banda, això els ha permès tenir més temps per muntar les proves i guarnir les estances, i per l'altra, «aquest edifici és una passada perquè té un toc misteriós i fantàstic» que lliga amb l'atmosfera que volen crear els seus promotors.