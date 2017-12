Puig-reig ret homenatge a la festa de la Corrida i li dedica una rotonda

Puig-reig ret homenatge a la seva festa més emblemàtica, la Corrida, i li dedica un element escultòric que s'està instal·lant a la rotonda situada entre el passeig de la Riera de la Sala i el passeig de la Via, dins del nucli urbà, una construcció que és una al·legoria de la celebració. Els treballs de construcció estan bastant avançats i permeten veure com serà el conjunt que encara s'ha d'acabar de posar en solfa, tal com explica l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba. Es preveu que la inauguració es faci el tercer cap de setmana de gener del 2018, que coincideix amb la celebració d'una nova edició de la Corrida.

L'alcalde de Puig-reig ha explicat, a la rotonda situada entre el passeig de la Riera de la Sala i el de la Via, que «s'havia d'arreglar perquè era molt lletja, no hi havia res». D'aquí que el consistori pensés en condicionar-la amb la celebració més coneguda d'aquest municipi del Baix Berguedà.

El govern d'ERC va tirar endavant la proposta en convocar un concurs d'idees. S'hi van presentar vuit projectes, d'entre els quals el jurat va escollir-ne el guanyador, el pintor local Àngel Asensio, que va fer una proposta anomenada «Joc de les cintes».

El conjunt escultòric consta de la siuleta del cap d'un cavall elaborat amb acer patinable perquè tingui l'aspecte rovellat característic d'aquest material. Els cavalls són l'element central de la festa de la Corrida, que obté el nom de les curses de cavalls que es duen a terme al municipi durant la celebració. Un altre dels moments clau d'aquesta celebració és el popular joc de les cintes. Durant la cercavila de cavalleries i xarrets que es fa el tercer diumenge de gener al migdia pel centre del nucliu urbà, els genets han d'encertar amb una punxó algun dels cèrcols de les nombroses cintes que estan penjades a una alçada determinada, al carrer Llobregat, davant del cafè que du el mateix nom. Per recordar aquest joc, l'element escultòric de la rotonda inclou unes barres fetes d'acer patinable de diferents colors.

L'alcalde de Puig-reig ha explicat que l'escultura s'inagurarà el tercer cap de setmana de gener del 2018, quan s'escaurà la celebració de la Corrida. Josep Maria Altarriba ha explicat que les obres «estan bastant avançades, però encara no acabades». Ha informat que hi falta «posar el ciment al sòcol per acabar de consolidar-ho» i,posteriorment, reomplir-lo amb terra i posar-hi l'ornamentació vegetal.

L'element escultòric esmentat té un cost de 10.000 euros, el qual el que costeja el govern local amb fons propis del consistori. A més, l'alcalde ha recordat que també es van atorgar 2.000 euros de premi al guanyador del concurs d'idees.

La Corrida és la festa que porta més visitants a Puig-reig de totes les que es fan al poble al llarg de l'any: entre 4.000 i 5.000 persones, per a un municipi amb un cens de 4.123 veïns. La festa té un pressupost que oscil·la entre els 30.000 i 35.000 euros.