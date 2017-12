Bagà projecta fer un ascensor per millorar l'accessibilitat a la casa gran

L'Ajuntament de Bagà projecta millorar l'accessibilitat de l'edifici consistorial. Actualment la casa gran baganesa no és accessible per a persones amb mobilitat reduïda perquè no disposa d'ascensor i els serveis higiènics tampoc estan adaptats. Si bé l'entrada principal no té graons i es pot entrar a la planta baixa sense problemes, per arribar fins al primer pis (on hi ha la sala on se celebren els plens municipals) i el segon només es pot fer a través d'unes escales.

El govern baganès ha demanat a la Diputació de Barcelona un suport tècnic que ha consistit en la redacció del projecte executiu del pla d'accessibilitat que comportarà la instal·lació d'un ascensor, l'adaptació dels serveis higiènics i la substitució de les portes que fan l'amplada mínima.

En declaracions a Regió7, l'alcalde Nicolás Viso ha explicat que aquesta actuació consistirà a posar un ascensor que connecti les diferents plantes del consistori. L'elevador anirà on ara hi ha els lavabos, que estan situats a l'entrada de l'edifici municipal a mà esquerra. L'alcalde Nicolás Viso ha informat que la ubicació de l'ascensor en aquesta zona obligarà a canviar els sanitaris d'espai i situar-los a la banda dreta. El dirigent municipal ha explicat que seran uns nous serveis adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta actuació «comportarà la redistribució dels espais de la zona administrativa» del consistori baganès, ha indicat Viso.

Per la seva banda, fonts de la Diputació de Barcelona han manifestat que amb aquesta actuació, que té un cost econòmic xifrat en 82.316 euros, la casa consistorial «serà accessible per a tothom, i es millorarà d'aquesta manera el servei que ofereix al conjunt de la ciutadania».

A hores d'ara, però, el govern municipal encara no ha establert un calendari per tal de dur a terme aquesta intervenció a la casa gran, segons ha indicat el batlle. «Falten els diners per fer l'obra», ha admès. Nicolás Viso confia que en l'actual mandat que finalitza el 2019 «puguem afrontar aquesta obra».

Els treballs també inclouran la substitució dels vells tancaments de finestres per uns de nous i amb doble vidre que contribueixin a l'estalvi de la factura energètica del consistori baganès. Hi ha una part dels tancaments que ja són nous però falta renovar-ne una altre part al segon pis de l'immoble.