L'Agència del Berguedà inicia un curs adreçat a la resolució de conflictes

L'Agència de Desenvolupament del Berguedà ha iniciat la segona edició d'un curs adreçat a la resolució de conflictes en diferenst àmbits.

El curs té una durada de 30 hores repartides en diferents sessions des d'ara fins al febrer. És gratuït. S'hi han apuntat nou persones. Aquesta formació, que prioritàriament està adreçada a persones laboralment en actiu, és subvencionada per la Generalitat i el Govern central.

Fonts de l'Agència han explicat que el curs parteix de la idea que «el conflicte té funcions positives» per transformar relacions «i millorar-les, fer canvis personals i socials, aprendre noves i millors maneres d'afrontar els problemes», així com també aprofundir en el coneixement personal. Es treballaran aspectes com l'empatia i altres habilitats per treure l'entrellat dels conflictes.

El curs l'imparteix Anna Boix, llicendiada en Biologia i també formada en cultura de pau i resolució de conflictes.