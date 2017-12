Vídeo | Així s'ha viscut a l'Ametlla de Merola la celebració de la Grossa

Els Pastorets de l'Ametlla de Merola han dut molta alegria en aquest petit nucli de menys de 200 habitants que pertany a Puig-reig (Berguedà). A través del miler de participacions amb el número 56.795 del primer premi del sorteig de la Grossa de Cap d'Any, han fet arribat a la comarca uns 8 MEUR. Abraçades entre premiats, brindis amb els veïns i també algun dels actors disfressat de dimoni han festejat la bona notícia a la plaça de davant el teatre, on també han fet sortir alguna de l'escenografia que utilitzen normalment per les representacions dels Pastorets. Un dels membres de l'entitat, Andreu Torres, ha explicat que sempre havien jugat al tradicional sorteig de la Loteria Nacional, però enguany han decidit fer "boicot" al sorteig espanyol del 22 de desembre "per l'1-O" i apostar per la Grossa de Cap d'Any, "perquè és la nostra i els diners es queden aquí".

"En general, a l'Ametlla la Grossa ha tocat a tothom, perquè tots teníem alguna o altra participació", ha explicat Andreu Torres, un dels membres dels Pastorets que s'ha mostrat molt content amb el premi. Ell, juntament amb un altre company, va ser l'encarregat d'escollir els números que havien de servir per fer les participacions conjuntes per l'entitat. Dels deu números que els van arribar, cap xifra coincidia amb els que havien demanat, tampoc els van arribar els dos números que històricament jugaven sempre a la rifa del 22 de desembre. Ara, però, amb la Grossa a la butxaca, això ja no els preocupa massa.A banda de l'Ametlla de Merola, Andreu Torres també ha explicat que es van vendre moltes participacions a Navàs i també a la residència d'avis del municipi. En Jordi Altarriba és la persona que normalment els porta les participacions a la residència, on ell treballa, i s'ha mostrat emocionat per haver pogut repartir tanta sort.

En total, a la residència, hi va vendre quatre talonaris sencers, ha explicat. Qui també estava molt content era Mateu Fité, membre de l'entitat, perquè pensa que el premi podrà ajudar a aconseguir una reivindicació històrica a l'Ametlla de Merola: tenir un pati de butaques pel teatre on cada any representen els Pastorets. "L'entitat sola no ho podrà fer, però amb l'Ajuntament i la Generalitat, el pati de butaques ha de ser una realitat", ha destacat. Segons Mateu Fité, el projecte té un cost d'uns 400.000 euros. Entre els desitjos per invertir el premi, Andreu Torres ha explicat que una part se'ls guardarà i l'altra la destinarà als seus estudis universitaris. D'altra banda, Jordi Altarriba ha explicat que se'ls gastarà en una reforma a casa "i algun capritxet", però també en farà "coixí". Els responsables dels Pastorets de l'Ametlla de Merola an obtingut el número guanyador a través d'internet a la grossa catalana.com, amb seu al restaurant Can Barceló de Campdorà (Girona). En total en van comprar 80 butlletes.