El Govern encarrega el projecte per acabar d'urbanitzar el polígon d'Olvan

El 2018 serà l'any que es posaran a la venda parcel·les industrials del sector d'activitats econòmiques de Rocarodona, conegut com el polígon comarcal d'Olvan, una obra que roman aturada des del 2011 per falta de diners per completar la inversió iniciada al seu dia. Aquest nou polígon industrial al Berguedà es considera estratègic per a la dinamització i promoció econòmica de la comarca. Entre el 2018 i el primer trimestre del 2019 es comercialitzaran un total de 22 parcel·les. Aquestes obres tenen un pressupost estimat d'1,5 milions d'euros i a hores d'ara ja s'ha encarregat el projecte d'aquesta actuació, segons ha explicat a Regió7 David Font, que és el president del Consell Comarcal del Berguedà i de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà. Posteriorment, un cop es disposi del finançament, es farà la licitació i inici d'obres

Tal com ja havia avançat aquest diari al seu dia, fins ara es preveia una inversió d'1 milió d'euros per poder posar a la venda parcel.les. Ara, però, la inversió serà de mig milió d'euros més segons ha acordat el consell general del Consorci del polígon integrat pel Govern català, l'Ajuntament d'Olvan i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consel Comarcal. S'urbanitzarà més espai per «satisfer tota la demanda d'empreses» interessades a disposar de sòl industrial a Rocarodona, ha assegurat David Font. Actualment hi ha 16 empreses, tant berguedanes com foranes, que han mostrat el seu interès (verbalment) per instal·lar-se al nou polígon. Per aquest motiu s'urbanitzaran 22 parcel.les amb la idea de cobrir la demanda actual i la futura. El nou polígon oferirà al mercat parcel.les de fins a 25.000 metres quadrats. Al Berguedà no n'existeixen d'aquesta mida. Això suposa «un punt estratègic per a la comarca». La urbanització de les parcel·les es durà a terme en diferents fases. La primera, la del 2018, servirà per acabar 3 parcel·les. I la resta fins a assolir les 22 s'aniran fent fins al primer trimestre del 2019, segons ha assegurat el president comarcal. A partir d'ara els tècnics del Consell i de l'Agència treballaran amb les empreses interessades perquè signin un full de compromís d'instal·lar-se al futur polígon.

Una part de les obres que s'hauran de dur a terme implicaran el soterrament de línies elèctriques, ha indicat David Font. I ha afegit que «amb un milió i mig d'euros es poden fer les obres necessàries. La urbanització és possible amb l'actual cablejat elèctric sense fer una subestació», que es durà a terme en una segona fase. Actualment s'està treballant per acabar de lligar les vies de finançament d'aquesta actuació.

David Font ha dit que desencallar aquesta obra serà una bona notícia. Disposar de sòl industrial en « un punt estratègic» a tocar de l'autovia C-16 i de la carretera que situa Berga a mitja hora de Vic «és un avantatge competitiu molt gran i ens obrirà una porta molt important per retenir empreses del Berguedà i atraure'n de fora».

Fins que es van aturar els treballs el 2011, la Generalitat havia invertit 2,5 milions d'euros per fer el polígon comarcal. I havia liquidat certificacions per un import de 2.574.793 euros, que representa el 47,83 % del contracte d'urbanització. Aquestes són les obres fetes fins a la suspensió dels treballs l'estiu del 2011. El cost total de la urbanització previst al seu dia és de 8.630.500 euros. La inversió realitzada fins al moment ha servit per urbanitzar diferents espais, treballs per als quals va caldre fer moviments de terres, aplanament de camins i l'estesa de serveis d'aigua i clavegueram, i enllumenat públic.