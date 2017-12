L'Associació d'Empresaris promou la competència digital

En el darrer any i mig, un total de 72 persones s'han examinat per a l'obtenció del certificat ACTIC a l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (Aceb), amb seu a Berga. Fonts de l'entitat han explicat que, a banda de centre col·laborador ACTIC, l'Aceb «també imparteix la formació necessària per a l'obtenció de les certificacions. Durant el novembre del 2017, 15 persones s'han preparat per a l'examen ACTIC nivell 2, amb la programació de formació de l'associació d'empresaris». Les persones que superen la prova obtenen un certificat que emet la Generalitat, i que els possibilita acreditar un determinat nivell (1, 2 o 3) de competències en TIC davant de qualsevol empresa o administració. En aquest cas, de les 72 persones, més de la meitat han optat al nivell mitjà, en segon lloc al nivell avançat i finalment al nivell bàsic.