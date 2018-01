El Berguedà crea una fundació per trobar feina a persones amb risc d'exclusió social

El Consell Comarcal ha impulsat la creació de la Fundació Social del Berguedà per promoure la inserció laboral de les persones amb especials dificultants, «centrant-se sobretot amb les persones que pateixen malalties mentals, diversitat funcional i intel·lectual i que estan en risc d'exclusió social». A més, l'entitat ha «d'ajudar a coordinar i vertebrar a ens públics i entitats del tercer sector, aprofitant tot el bagatge de projectes i iniciatives que s'han portat a terme durant anys a nivell tècnic» al Berguedà.

El Consell impulsa la nova entitat de bracet amb l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Berguedà, la Fundació Privada Horitzó del Berguedà,Salut Mental Associació de Familiars i Amics (Berguedà),ActivaMent Catalunya, Càritas Parroquial de Berga, i la Fundació Privada Tutelar del Berguedà. Els ajuntaments de la comarca hi seran representats a través de quatre vocals escollits per trams poblacionals i per ordre alfabètic i que rotaran. D'inici ho seran representants d'Avià, Berga, Borredà i Casserres.

En declaracions a Regió7, el president de l'ens comarcal David Font ha explicat que la creació d'aquesta fundació és fruit d'un treball previ, un estudi sobre com «generar ocupació en col·lectius en situació o risc d'exclusió social» a la comarca. El treball esmentat defineix un full de ruta «pels propers anys que permeti generar nous llocs de treball» entre aquests col·lectius.