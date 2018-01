Petits reporters participen al segon taller de fotoperiodisme de Nadal de Berga

Aprendre a treballar amb càmeres professionals, immortalitzar les activitats nadalenques que s'organitzen a Berga i, sobretot, passar-s'ho bé. Aquests són els principals objectius del taller de fotoperiodisme que organitza l'Agrupació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis de Berga (AFTDAO). Per segon any consecutiu, l'entitat cultural ha programat aquesta activitat dins del calendari de propostes del Juguem Jugant Cada Dia que impulsa l'Ajuntament de Berga per dinamitzar els dies de festa, i principalment, oferir activitats lúdiques per als infants i joves durant les vacances escolars.

De moment, els joves fotoperiodistes ja han assistit a alguns dels actes que s'allargaran fins al proper 7 de gener, com és el taller de tions que va tenir lloc a la plaça de Sant Joan, l'arribada dels patges reials i l'entrega de les cartes dels més menuts o el room escape que han acollit les instal·lacions de l'antic jutjat de la ciutat. Els reporters han estat els encarregats de copsar tots els moments que s'han viscut durant aquestes activitats i també durant les que es faran els propers dies, com la cursa de Sant Silvestre o les funcions dels Pastorets, al Teatre Municipal, entre d'altres. Per què? Per aprendre a fer fotografies en situacions reals i per difondre-les posteriorment a través de les xarxes.

Així ho ha explicat a Berguedà Setmanal Fede Garrido, el president de l'AFTDAO, que assegura que és una activitat que es repeteix per segona vegada perquè creu que «és molt interessant per endinsar els més petits en el món de la fotografia d'una manera, sobretot, pràctica». Segons Garrido, «ara tothom fa fotografies amb els mòbils i costa d'atraure nens i joves que vulguin aprendre a fer anar una càmera professional».

Menys participants

Tot i que la xifra de participants ha disminuït respecte de l'any passat, Garrido creu que cal continuar treballant per aconseguir més joves interessats en la fotografia. Una de les accions que tenen al calaix és apropar-se als joves a través dels centres educatius. «Pensem que un proper pas per a l'any vinent serà, si és possible, fer algunes sessions informatives a les escoles de Berga», ha dit. En aquest sentit creu que, «potser no hem explicat ben bé en què consisteix el taller». I és que Garrido ha recordat que la proposta no consisteix únicament a participar un matí per fer la formació teòrica –que enguany va tenir lloc el dissabte 23 de desembre– «sinó que, com s'aprèn més, és amb la pràctica», assegura. En aquesta ocasió, s'han inscrit al taller set participants, dels quals sis són alumnes del curs de fotografia infantil de l'AFTDAO. I és que l'entitat treballa durant tot l'any per acostar la fotografia als joves i organitzar activitats que siguin motivadores per a ells. De fet, Garrido ha avançat que s'està treballant amb un intercanvi amb altres entitats fotogràfiques de Catalunya i de Perpinyà, que properament donaran a conèixer.

Col·laboradors de l'entitat

Els joves que aquests dies fan de fotoperiodistes tenen una credencial que els acredita com a reporters gràfics i també van amb una motxilla per poder-hi desar la càmera i tot el que hagin de fer servir. «Els nois estan molt motivats i això de poder ser protagonistes indispensables per immortalitzar els moments més destacats de les activitats els agrada», ha assegurat Garrido. Els joves són guiats per voluntaris de la mateixa associació fotogràfica, que els instrueixen de com fer les fotografies. «Aquest any hem agafat el calendari amb les activitats que hi ha programades i hem escollit les que ens han motivat més i les que hem cregut que tenien més possibilitats per fer fotografies interessants», diu Garrido. «L'any passat vam intentar anar a gairebé totes les activitats i al final va ser esgotador, per tant, enguany hem concentrat els esforços en menys actes però intentant ser el màxim de fotògrafs possible», ha afegit. Garrido ha agraït també la implicació dels membres de l'entitat i del personal de l'ajuntament que dóna suport a la iniciativa penjant les fotografies a la xarxa.

Fotografies a la xarxa

I és que el resultat gràfic dels joves es pot veure dia rere dia a través de les xarxes socials de l'Ajuntament de Berga, de l'àrea de Joventut (Berga Jove) i de l'Agrupació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis de Berga. «És important que aquesta feina tingui recorregut i que els nois sentin valorada la seva feina i que vegin que té sentit», ha dit. En aquest cas, destaca que «costa molt cridar l'atenció dels joves quan avui en dia tots fem fotografies i les compartim al segon a través d'Internet».

Segons Garrido, «els infants són el futur de l'entitat» i, per això, afirma, «apostem fort per organitzar activitats que els interessin». Per exemple, dins dels cursos de fotografia escolars que imparteix l'associació en diverses escoles de primària, ja s'han fet algunes exposicions protagonitzades pels mateixos alumnes.