Creen una fundació per trobar feina a persones en risc d'exclusió social

El Consell Comarcal ha impulsat la creació de la Fundació Social del Berguedà per promoure la inserció laboral de persones amb especials dificultats, «centrant-se sobretot en les persones que pateixen malalties mentals, diversitat funcional i intel·lectual i que estan en risc d'exclusió social». A més, l'entitat ha «d'ajudar a coordinar i vertebrar ens públics i entitats del tercer sector, aprofitant tot el bagatge de projectes i iniciatives que s'han portat a terme durant anys a nivell tècnic» al Berguedà.

El Consell impulsa la nova entitat de bracet amb l'Associació Pro-Disminuïts Psíquics del Berguedà, la Fundació Privada Horitzó del Berguedà, Salut Mental Associació de Familiars i Amics (Berguedà), ActivaMent Catalunya, Càritas Parroquial de Berga, i la Fundació Privada Tutelar del Berguedà. Els ajuntaments de la comarca hi seran representats a través de quatre vocals escollits per trams poblacionals i per ordre alfabètic i que aniran fent rotació. D'inici hi seran representants d'Avià, Berga, Borredà i Casserres.

En declaracions a Regió7, el president de l'ens comarcal, David Font, ha explicat que la creació d'aquesta fundació és fruit d'un treball previ, un estudi sobre com «generar ocupació en col·lectius en situació o risc d'exclusió social» a la comarca. El treball esmentat defineix un full de ruta «per als propers anys que permeti generar nous llocs de treball» entre aquests col·lectius. Les persones amb problemes de salut mental presenten un índex d'atur d'un 4,6% amb relació a les 2.433 persones aturades del conjunt de la comarca, segons recull l'esmentat estudi. David Font ha exposat que aquests col·lectius «tenen una ocupabilitat molt difícil en el mercat laboral». «Es va detectar un nombre molt important de persones que patien malalties mentals i que és molt difícil que tinguin oportunitats en el mercat laboral», ha comentat.

L'estudi defineix sis línies de treball, entre les quals la creació de la fundació esmentada, que es nodreix amb fons del Consell i de la seva estructura de tècnics i locals. D'entrada la despesa inicial ha estat de 30.000 euros. Aquest gener la fundació es reunirà per marcar les seves línies estratègiques. «Recollirem les demandes del Berguedà en Xarxa», ha indicat Font. Entre les propostes de treball figuren l'acompanyament a la inserció laboral, la recerca d'empreses «disposades a contractar persones» amb aquests perfils, l'ampliació del centre especial de treball del Taller Coloma, i la creació d'una empresa d'inserció pública dependent de la fundació que ofereixi una cartera de serveis als 31 ajuntaments de la comarca, ha explicat el president del Consell. Aquesta empresa podria oferir una cartera de serveis, per exemple de brigades municipals. El president comarcal ha explicat que també està previst que s'incorporin noves empreses a la fundació dins dels seus programes de responsabilitat social corporativa.