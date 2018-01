El Juguem Jugant de Berga ofereix taller de 'skate' gratis per a joves

El parc del Lladó de Berga acull fins demà la segona edició dels tallers de skate, que s'emmarquen dins del programa d'activitats nadalenques lúdiques i gratuïtes que impulsa l'Ajuntament de Berga, el Juguem Jugant. Aquests tallers estan adreçats a nens i nenes entre 6 i 14 anys. Els monitors són membres de l'associació sense ànim de lucre Brave Skate i per participar-hi no cal fer cap inscripció prèvia, segons ha explicat la tècnica de Joventut del consistori berguedà Janina Vilana.

Ahir, primer dia del taller, hi van prendre part 8 joves. Es van dividir en dos grups. Els menys experimentats van aprendre els aspectes més bàsics de l' skate com ara com pujar-hi, com frenar, com baixar, com girar, i també a fer eslàlom amb uns cons o bé a passar per sota unes barres. Als que tenien una mica més d'experiència els monitors els van oferir ampliar el seu ventall de coneixement a la pista del Lladó, sobre com entrar-hi i com sortir-ne o com dur a terme algunes acrobàcies. Els tallers tenen lloc a partir de les 11 del matí i fins a les 2 del migdia. El consistori facilita casc, proteccions i skate a qui no en tingui perquè pugui fer el taller.