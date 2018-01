Més de 100 nens i nenes del Berguedà gaudiran de joguines gràcies a Creu Roja

106 nens i nenes del Berguedà rebran aquesta nit de Reis regals de material escolar i joguines gràcies a la iniciativa de Creu Roja Joventut, que ha aconseguit recaptar 1888 euros. Fonts de l'entitat han explicat que els infants són derivats pels serveis socials municipals dels ajuntaments del Berguedà, tret de Berga, on la campanya de Reis és responsabilitat de Càritas. En total, hi ha infants beneficiats en set municipis diferents: Gironella, Puig-reig, Casserres, Bagà, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet i Vilada.

Des de l'11 de novembre, Creu Roja Joventut ha organitzat set tallers i activitats solidàries al Berguedà, on han participat en total 265 persones. Amb els preus d'inscripció a aquestes activitats, s'han recaptat 1.247 euros, que s'han destinat íntegrament a la campanya de Reis. Això ha estat possible gràcies a la col·laboració dels monitors dels tallers, que van ser la pallassa Trafàlgar, la il·lustradora Bernadette Cuixart, l'establiment Fil i Agulla de Gironella, la Sala Kambüa i Alter Sport Gim, Joan Ballús, Gemma Estrada i els cuiners Jordi i Jaume Sebastian i Sergi Fernández.

Una desena de voluntaris

A més, hi ha hagut altres aportacions solidàries, entre les quals destaquen la de l'escola FEDAC de Gironella i la de la Quina de Puig-reig, que han fet pujar la recaptació fins als 1888 euros.

Aquest any, la campanya portava per eslògan la paraula Somriu!, com un desig viu de traslladar l'optimisme i la il·lusió als participants dels tallers, als monitors i sobretot, als nens i nenes.

En total, una desena de voluntaris de Creu Roja Joventut treballaran perquè la nit de Reis es compleixin tots els somnis.