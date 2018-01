El 2017 al Berguedà es van detectar set nius d'aquesta espècie invasora

L'any 2017, al Berguedà s'han detectat set nius de Vespes velutines. Només un estava a prop del nulic urbà, en concret en una zona d'horts del barri vell de Berga. Per això, tal com ja va informar aquest diari al seu dia, professionals del cos d'agents rurals de la Generalitat van actuar per liquidar aquest niu,en introduir verí al seu interior. En els casos que no són a tocar de nuclis urbans o zones poblades no s'actua.

Davant la certesa que aquest insecte invasor d'origen asiàtic tingui una presència permanent a casa nostra, el Consell Comarcal del Berguedà ha atès la petició que li va fer el cos d'agents rurals. L'ens comarcal ha pagat un equip per actuar per liquidar nius de Vespes velutines. Consisteix en uns tubs metal·lics buits que, connectats els uns amb els altres, permeten introduir el verí líquid a través d'un tubet de plàstic fins a l'interior dels nius, que solen estar en branques d'arbres, a grans alçades, i que són visibles quan els arbres perden les fulles. Poden ser de grans dimensions.

Tanmateix, la mesura més efectiva és intentar liquidar els ous a la primavera, quan encara són petits, ha recordat l'apicultora casserenca Maria Àngels Boixadera. Una altra manera de lluitar-hi és «amb paranys, amb substàncies atraients que s'instal·len, a partir de juliol i fins a final de temporada, a prop de les arnes», segons els tècnics de la Generalitat. També s'aconsella als apicultors transhumants (que traslladen les arnes) que s'assegurin que a les seves arnes no hi hagin fet el niu les Vespes velutines; i si és així, liquidar-lo a trenc d'alba, que és quan els insectes estan més inactius.