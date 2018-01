Apicultors inicien una campanya per frenar l'avanç de la 'Vespa velutina'

La presència de la Vespa velutina al Berguedà i a comarques veïnes de la Catalunya Central ha encès tot el llums d'alarma dels apicultors d'aquestes contrades. Aquesta espècie invasora, que l'any 2012 es va detectar a l'Alt Empordà, entre altres insectes, depreda abelles, de les quals extreu la proteïna que necessiten les seves larves per crèixer. Davant l'increment de la presència d'aquesta espècie invasora, els apicultors s'han coordinat per tal de tenir tota la informació sobre aquest insecte i també les maneres més eficaces de frenar-ne l'avanç, fins ara imparable, al continent europeu, on es va detectar la seva presència, a França, l'any 2004.

La preocupació pels efectes que tindrà a casa nostra la Vespa velutina sobre la població d'abelles, productores de mel però també responsables de la pol·linització, ha estat el detonant del front comú dels apicultors. Una trentena de professionals del sector, majoritàriament del Berguedà, però també del Solsonès, Bages i Osona, s'han reunit a Casserres per conèixer l'experiència d'apicultors de les comarques gironines, on fa més anys que lluiten contra la Vespa velutina.

La promotora de la coordinació dels apicultors davant la presència de les Vespes velutines és l'apicultora de Casserres Maria Àngels Boixadera. A més de la xerrada, han creat un grup de Whatsapp per intercanviar informació i fer-se consultes entre ells, i «aprendre a l'hora». Saben que «la Vespa velutina ha arribat per quedar-se», ja que té pocs depredadors, com la vespa autòctona i la vespa xana, que té una població molt inferior a la de la Vespa velutina.

Una de les claus serà detectar els nius que la reina vespa comencarà a fer de cara a la primavera. Les reines -prèviament fecundades la tardor anterior-, ara estan hivernant. Quan es despertin pariran i criaran larves (per fases) i faran nius que primer seran petits però que progressivament van ampliant quan les obreres fan el rusc més gran , una casa que pot acollir milers d'exemplars Boixadera ha explicat que és en aquests primers estadis que s'ha de liquidar les vespes velutines ja que tenen una gran capacitat de reproduïr-se. Els apicultors faran altres accions com formació pràctica per combatre les vespres.