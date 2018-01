Jordi Sánchez: «Un tortell fet per un forner no té punt de comparació»

Les fetes nadalenques reuneixen les famílies a taula. Aquest fet, acompanyat de la tradició existent al nostre país, és el que destaca Jordi Sánchez, que en fa una valoració positiva pel gran volum de consum de la gent en aquesta època de l'any. El Cruixent és un obrador que es va inaugurar ara fa set anys a Gironella, per iniciativa del Forn Rotllant, i és un dels pocs de la població que elaboren ells mateixos els productes, i l'oferta no para d'incrementar amb el pas dels anys.

El maig de l'any 2015, El Cruixent es va convertir en una cafeteria i d'aquesta manera es va consolidar en el panorama flequer gironellenc. I encara més si es té en compte l'evolució dels productes que ha anat posant a la venda al llarg dels anys. «Al principi només fèiem tortells i troncs nadalencs, els productes més clàssics d'aquests temps, però ara ja fem els nostres propis torrons, trufes, panettones i polvorons», explica.

No obstant això, són productes que són característics d'una època de l'any molt concreta. «Els panettones i torrons es comencen a vendre a principi de desembre, abans de la Fira de la Puríssima, i el període va de baixada quan passa la data dels Reis», destaca Sánchez. Així doncs, cal fer ressaltar que hi ha molt canvi respecte a la resta de l'any pel que fa a vendes. És una època en què la gent gasta més i, tot i la crisi econòmica, vénen a comprar aquests productes tan tradicionals de Nadal. Per aquest motiu, durant aquest mes de l'any «la plantilla s'amplia d'un o dos treballadors; si habitualment en som sis, ara podem arribar a ser-ne vuit o nou». Per Reis elaboren tortells de massapà, de nata, de trufa i de crema. «Depenent de l'any, se'n poden arribar a vendre més o menys, però uns 200 sí que els acostumem a vendre; de panettones n'hem fet uns 350 i es vendran tots», detalla.

Cal destacar, però, que ells són forners. «Si vas a parlar amb un pastisser, probablement et dirà que en ven molts més», fa ressaltar Sánchez. «El que sí que no es pot fer és comparar un tortell fet per un pastisser o un forner amb el que pots trobar als grans supermercats», assegura.

Consegüentment, el client que busca un producte bo i artesà hi va. «Hi ha un client fidelitzat», diu. Bàsicament és el mateix client de tot l'any que ha provat els productes altres anys i hi va a comprar-los any rere any. «La crisi econòmica ens ha afectat, ja que si abans la gent comprava quatre tortells, ara potser només en compra dos; però, pel que vol, la gent ja guarda els diners i fa un racó. Ara potser no estiren tant el braç però qui vol comprar tortells, panettones i troncs els acaba comprant igualment», afirma.

Així doncs, és un mes de l'any profitós per als forners i pastissers. Amb tot, és igual d'imprevisible. «Els productes sempre són del dia i hi ha diversos factors que poden influir a vendre més o menys», conclou Sánchez.