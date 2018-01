Una setantena d'infants fan possible els Pastorets del Patronat de Berga

Una setantena de nens entre 3 i 13 anys són els encarregats de donar vida als personatges dels Pastorets d'en Belluguet i en Bieló, coneguts com els Pastorets del Patronat de Berga. L'espectacle, que es representa des de fa més de mig segle, tindrà una doble funció aquest cap de setmana.

Aquesta obra va ser impulsada per mossèn Josep Armengou l'any 1961 per ser representada pels infants de l'escolania. «Amb el pas del temps, quan va desaparèixer aquesta escolania, van passar a fer-se des de la catequesi de la par-ròquia, després pel grup de Colònies a Borredà i finalment vam agafar el relleu un grup de persones amb l'objectiu que no es perdessin», expliquen Pep Moneo i Queralt Escobet.

Ells dos són els que porten la batuta del muntatge des de ja fa més de dues dècades, juntament amb la col·laboració de pares i mares dels infants participants, així com de voluntaris que s'impliquen en l'espectacle. «Nosaltres no som cap entitat organitzada i cada cop costa més trobar gent», asseguren. No obstant això, aquest cap de setmana, els personatges de l'espectacle tornaran a sortir a escena després de setmanes d'assajos.

El tret distintiu d'aquests Pastorets és la gran quantitat de músiques i cançons que apareixen al llarg de l'obra. «Mossèn Armengou els va escriure perquè els infants de l'escolania cantessin», explica Moneo. Aquesta particularitat s'ha mantingut amb el pas dels anys i els petits actors i actrius canten en directe acompanyats, també, d'un conjunt instrumental en directe. «Més enllà de la música, pel que fa al fil argumental són uns pastorets tradicionals», recorda Moneo, «protagonitzats pels típics pastors còmics -que en aquest cas són en Belluguet i en Bieló- i amb la presència de Satan, Sant Miquel i la resta de personatges habituals».

Els infants poden començar a participar a l'espectacle als 3 anys. «El boca-orella funciona molt i la majoria de nens arriben perquè n'han sentit a parlar, i si els agrada continuen fins que fan els 12 o 13 anys», explica Escobet. «Comencen fent d'angelets i a partir dels 5 anys fan de dimonis, després de pastors i a partir dels 10 anys ja comencen a tenir els papers protagonistes», detalla. Aquest és el procés habitual que segueixen la majoria d'infants que participen al muntatge fins que, per l'edat, deixen de formar-ne part.



Els protagonistes

Aina Escobet, Maria Moneo, Jordi Cunill, Pau Roca, Alba Cunill i Maria Butxaca són sis dels joves que enguany tenen alguns dels papers destacats. Ara tenen entre 12 i 13 anys, però la majoria van començar a participar-hi de ben petits, als 3 anys. Asseguren que els agrada formar part de l'espectacle perquè s'ho passen bé. «És divertit i passem una bona estona», expliquen.

Les funcions s'han programat per a avui, dissabte, dia de Reis, a partir de 2/4 de 6 de la tarda, i demà, diumenge, a la mateixa hora, al Teatre Patronat de Berga.