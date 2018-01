Berga farà la rebuda dels Reis a les escales de l'església

Berga ho té tot a punt per a la rebuda dels Reis, que enguany viuran la recepció de la ciutat a les escales de l´església parroquial perquè el balcó del consistori, esceneri habitual d´aquest acte, no es pot utilitzar perquè no té visibilitat a causa de la presència d´una grua davant de l´edifici per les obres de reparació de la teulada.

La regidora de Festes, Mònica Garcia, ha explicat a Regió7 que, d´acord amb les tres entitats que fan possible la cavalcada, la Bauma dels Encantats, la Penya Boletaire i el grup de Colònies de Borredà, van optar per mantenir l´arribada a la plaça de Sant Pere atès que el darrer tram de l´itinerari de la cavalcada «és on els infants tenen un contacte amb el Reis que van a peu». Els Reis faran l´habitual ofrena al naixement ubicat a la Berruga, a cura de l´Agrupació Teatral La Farsa. Després seran rebuts per les autoritats locals a les escales de l´església parroquial i, en acabat, rebran els infants al cancell del temple.

El recorregut de Berga

La cavalcada de Berga no presenta novetats a banda de la renovació d´elements del vestuari dels teiers del rei blanc i la part tèxtil de les carrosses, ha explicat Garcia. El seguici reial, integrat per 150 persones, repartirà una tona de caramels sense gluten i 87 quilos de carbó.

A Gironella, els Reis arribaran en barca a les 6 de la tarda a les roques del pont Vell.