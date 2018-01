Investiguen el robatori de més de 200 gerros d'acer inoxidable del cementiri de Berga

El 2017 s´ha acomiadat de Berga amb un robatori fins ara inèdit a la comarca. Uns desconeguts han penetrat furtivament i de nit al cementiri municipal de Berga tres cops –des dels dies just abans de Nadal fins al 31 de desembre– i han sostret almenys 200 gerros d´acer inoxidable que es fan servir per posar-hi les flors a les làpides dels difunts. El cas ja ha estat denunciat als Mossos d´Esquadra, que ara ho investiguen. També s´ha reforçat la vigilància policial d´un recinte fàcilment accessible des de l´exterior i ubicat fora del centre urbà, a tocar de l´edifici dels Bombers i encaixat amb la carretera C-16 que li fa de frontera.

Els tres robatoris s´han produït en els darrers quinze dies del 2017. Pocs dies abans de Nadal, els responsables de la Funerària Ferran, que gestiona el recinte, van adonar-se del robatori. Els lladres van trencar els suports dels gerros de làpides situades als primers i segons pisos, que són més a l´abast de la mà. «El primer cop que van entrar ja vam avisar els Mossos», ha explicat a Regió7 Mireia Ferran, responsable de la funerària Ferran de Berga, perplexa per aquests robatoris. «La nit següent [abans de Nadal] hi van tornar a entrar», ha detallat. Van avisar la policia i es va fer de nou la corresponent denúncia amb la relació dels objectes sostrets.

El dia 31 de desembre hi van tornar a entrar, però en aquesta ocasió no van trencar els suports dels gerros sinó que els van descollar i ja en van agafar dels tercers pisos. «Ens vam assabentar que havien tornat a entrar perquè hi havia rams de flors escampats per terra» que els lladres havien llançat. Només els interessa l´acer inoxidable per vendre´l a pes al mercat negre.

En els darrers anys l´acer inoxidable ha recuperat part del valor que havia arribat a tenir temps enrere, segons ha explicat a aquest diari Josep Freixa, responsable de l´empresa Containers del Berguedà amb seu a Berga, dedicada a la gestió de residus. De mitjana, una tona d´acer inoxidable es cotitza a 900 euros. En canvi, una de ferro es compra a 170 euros. Cada gerro pesa uns 290 grams. Per tant, en les tres ocasions que els lladres han accedit al cementiri de Berga, saltant els murs perimetrals (les portes d´accés no han estat forçades), s´han endut com a mínim 58 quilos d´acer inoxidable,que vendran. Josep Freixa ha explicat que els robatoris d´acer inoxidable a cementiris, ja sigui els gerros de les flors o els marcs de les làpides, ja s´ha donat en altres indrets de Catalunya.

Al Berguedà, el cas de Berga és el primer, segons han confirmat responsables de les funeràries de la comarca. La majoria de cementiris romanen oberts de dia i tanquen portes de nit.

La venda de residus de valor com l´acer inoxidable està perfectament regulada. Qui vulgui vendre´n a un gestor autoritzat –com ho és l´empresa berguedana– ha d´identificar-se amb el seu DNI i l´empresa compradora pren nota de la matrícula del seu cotxe, el model, la marca i el color. Aquesta informació s´ha de trametre periòdicament a la policia, segons ha explicat Josep Freixa.

Davant els tres robatoris al cementiri de Berga, el regidor d´Urbanisme, Oriol Camps, ha recomanat que «es retirin o no es reposin els elements decoratius d´acer inoxidable» ja que ara aquest metall és llaminer per a les persones que l´han convertit en la seva font d´ingressos.