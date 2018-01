Berga tanca amb bones xifres de participació les activitats del Juguem Jugant Cada Dia

Berga tanca aquest cap de setmana les activitats del Juguem Jugant Cada Dia. Des del 16 de desembre i fins demà, 7 de gener, la ciutat ha acollit mig centenar de propostes diferents, principalment dirigides als infants, amb l´objectiu de dinamitzar les vacances nadalenques.

El consistori berguedà, juntament amb la implicació de les entitats, del teixit comercial i de diversos col·lectius, han omplert d´activitats el Nadal a Berga. Tot i que principalment les propostes anaven dirigides als més menuts, un dels principals reclams ha tornat a ser el room escape impulsat per Insomnia Corporation. En aquesta ocasió, destinat al públic adult -a partir de 16 anys- i que va atraure un nombrós grup de persones que van haver de treure l´entrellat de diversos enigmes amagats per les estances de l´antic jutjat de Berga.

Una altra proposta que ha tingut, com cada any, molt bona acollida ha estat la tarda de tallers organitzats pel Grup de Colònies a Borredà, Ginkgo, Creu Roja i els Escoltes de Berga, així com també el taller de skate que s´ha fet al parc del Lledó.

Les propostes continuaran encara aquest cap de setmana, tot i que principalment per mitjà de les entitats de pastorets que, aquests dies, finalitzen la temporada. Per una banda, els Pastorets de l´Agrupació Teatral La Farsa, al