El "Cuponazo" de l'ONCE reparteix 40.000 euros a Berga

L'Organització Nacional de Cecs (ONCE) ha repartit 40.000 euros a Berga, en el sorteig del Cuponazo de divendres 5 de gener de 2018. L'agent venedor que ha repartit aquest premi ha estat Antonio Carrillo Tello, que té el seu punt de venda al Passeig de la Indústria, 20. Fonts de l'ONCE han explicat que Antonio va vendre un cupó electrònic XXL per TPV (Terminal Punt de Venda), premiat amb 40.000 euros. Gràcies al TPV el client pot escollir, a l'instant, el número que més li agradi.

Berga pertany administrativament a l'agència de l'ONCE a Manresa, que presta serveis personalitzats a 400 afiliats i afiliades i compta amb una xarxa de 97 agents venedors dels productes de l'organització.

Enguany, l'ONCE ja ha repartit més d'un milió d'euros en premis a Catalunya.

El Cuponazo de l'ONCE ofereix tots els divendres, per tres euros, un premi a les cinc xifres més sèrie de 9 milions d'euros, i sis segons premis de 100.000 euros. Si s'opta per Cuponazo XXL, per cinc euros, el premi puja a 15 milions i 200.000 euros, respectivament. A més, es poden guanyar 134 premis de 25.000 euros a les 5 xifres del primer premi, que creixen fins a 40.000 euros al cupó a l'opció XXL. 800.000 premis menors més a les 4, 3 ??o 2 últimes xifres de les 6 extraccions de segona categoria. Els cupons de l'ONCE es comercialitzen per part dels 20.000 agents venedors de l'ONCE, així com a través dels punts de venda autoritzats: estacions de servei, estancs, quioscos, i com sempre, gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV) el client pot escollir el número que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web oficial www.juegosonce.es

L'ONCE té més de 71.000 afiliats. A Catalunya són més de 10.000 els seus afiliats i el col·lectiu de l'ONCE i la seva Fundació supera les 15.000 persones. A Catalunya la venda del cupó dóna ocupació a gairebé 3.000 persones.