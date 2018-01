La fotografia en format analògic de Roser Rifà protagonista de l'exposició «Art Major» de Berga

'En analògic' és el nom de l'exposició que es podrà veure del 9 de gener al 6 de febrer als locals situats al carrer dels Àngels, 5; la Placeta de la Ciutat 1 i 10 i al carrer de la Ciutat, 28 de Berga. Fonts municipals han explicat que Roser Rifà és aficionada a la fotografia i des de fa uns anys desenvolupa el seu hobby en format analògic "per poder fugir de la immediatesa de la vida moderna", segons reconeix la pròpia autora. Per això, Rifà omplirà els aparadors que formen part del circuit expositiu de la mostra amb deu imatges que recullen diversos instants relacionats amb l'entorn natural i el paisatge urbà.

Rifà convida a l'espectador a descobrir el seu particular univers creatiu amb fotos "on una llum que s'escola per la finestra, un vedell emergeix d'entre la boira, la gebrada del matí, els carrers del barri vell de Berga, l'aroma i el gust dels tomàquets de l'hort, les flors més efímeres, els cims i les valls, les ombres dels arbres dansant per les parets. Aquestes són algunes de les petites coses que em fan feliç, i que, si tinc la càmera a mà, intento immortalitzar" explica l'autora.

Fonts de l'Ajuntament de Berga han informat que l'exposició 'En analògic' de Roser Rifà és una proposta artística que s'inclou dins del projecte 'Art Major', impulsat per la regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Berga i la Diputació de Barcelona. Es tracta d'una iniciativa que pretén revitalitzar l'eix comercial del carrer Major a través de propostes artístiques de diferents disciplines.

L'objectiu és convertir els locals buits de la zona en aparadors d'art per a persones i col·lectius amateurs que volen compartir la seva creativitat amb la ciutadania. El projecte està obert a tothom i per a participar-hi, com a expositor o com a galerista, només cal posar-se en contacte amb l'àrea de Promoció Econòmica del consistori berguedà. Per a més informació, podeu accedir al web oficial de la mostra 'Art Major' a través del següent enllaç.