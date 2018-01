Els Pastorets de Berga fan la millor temporada en deu anys amb 2.000 espectadors

Els pastorets de Berga de l'Agrupacio Teatral La Farsa han tancat temporada amb uns números espectaculars. Fonts de l'entitat han explicat que el nombre d'espectadors d'aquesta temporada "ha estat la millor dels últims 10 anys, arribant gairebé als 2000 espectadors en el total de les 5 representacions. Concretament, han estat 1977 espectadors. Això suposa un creixement d'uns 400 espectadors respecte la temporada anterior".

Segons les mateixes fonts "en global, només la temporada 2008-2009 va ser millor en quant a públic". Una altra dada rellevant és que a la representació del diumenge 7 de gener del 2018 es va aconseguir un "récord de públic en una representació dels Pastorets de Berga: 524 persones van ser al pati de butaques veient el tancament de la temporada". Cal recordar que aquesta funció va ser especial ja que Ferran Pujols va interpretar el paper de Satan per última vegada "i on van retornar, excepcionalment, alguns actors a l'escenari".

Fonts de La Farsa han exposat que "més enllà dels números excel.lents, les novetats en la música i les estrenes en el muntatge també han despertat molt bones sensacions" i han afegit que els pastorets de Berga "són un espectacle dinàmic, viu, fresc i adaptat als nous temps. La bona resposta del públic esperona l'Agrupació Teatral la Farsa a continuar millorant els Pastorets i a no abaixar el nivell aconseguit a base de treball i constància, en els darrers anys. Moltes gràcies a tothom qui ha vingut al Teatre Municipal de Berga en aquestes festes i als que feu possible els pastorets. Bon any 2018. La temporada vinent hi tornem amb més i millor" han assegurat.