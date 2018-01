Uns vàndals dobleguen la creu de ferro del cim d'Estela

Set anys després que uns desconeguts serressin la creu de ferro del cim d'Estela, enguany els vàndals han tornat a fer malbé aquest símbol de l'excursionisme berguedà. Uns brètols han doblegat la creu que ha quedat tal i com es pot veure a la fotografia cedida pel Club Esquí Berguedà (CEB). L'entitat que és qui la va col·locar al seu dia ha presentat una denuncia davant dels Mossos d'Esquadra.

Miquel Batriu, president del CEB ha explicat a Regió7 que els fets devien tenir lloc «entre els dies 4 i 5 de gener» atès que el dia 3 de gener uns excursionistes hi havien pujat i la creu estava intacta. Doblegar un element com aquesta creu no és una tasca senzilla. Mesura uns 3 metres d'alçada i és de ferro. «És una malifeta que està pensada» ha dit Batriu. «No es tirar una puntada de peu a una porta» això sense tenir en compte que per pujar al Cim d'Estela situat als 1869 metres d'alçada cal caminar unes dues hores tant si s'hi puja pels Rasos de Peguera, com per Puigventós o per Espinalbet.

Miquel Batriu ha indicat que «estudiarem com es pot reparar» la creu i veure si es pot desblegar». Batriu ha lamentat aquesta actuació vandàlica. «És una llàstima que estiguin passant coses com aquestes» fent referència als atacs que al llarg de la seva existència ha patit la creu.



La història de la creu



El 8 de desembre del 1961 el club va coronar amb una creu un dels cims més representatius del muntanyisme local. Segons va explicar a aquest diari el desembre del 2011, amb motiu dels 50 anys de la col.locació Josep Maria Pujol, un dels membres més antics de l'entitat, «la idea original de la iniciativa va ser d'en Jordi Torrentaller, que ho va proposar a altres socis». Segons Pujol, es volia aconseguir una creu «original però senzilla; rústica i actual i de materials vulgars, forts i barats però adequada a l'espai».

La creu es va pagar amb aportacions de tots els membres de l'entitat que van voler-hi col·laborar. La decisió de col·locar-la al cim d'Estela va competir amb la Figuerassa. Finalment, per la «dificultat que representava la seva ascenció, la personalitat i per ser més representativa, es va col·locar a Estela». Després de ser transportada amb un jeep de l'exèrcit i instal·lada, el dia 17 va ser beneïda. La creu va ser dissenyada per Jordi Viola i Josep Lluís Dorna. Va ser pintada pel mateix Josep Maria Pujol i hi van col·laborar una vintena de persones en la seva instal·lació.