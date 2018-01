Gironella facilitarà l'ampliació de Balvitex per crear dues noves línies de producció

L'Ajuntament de Gironella modificarà el seu pla urbanístic que data del 2003 per «ajustar-lo a la realitat». Fonts municipals han indicat que els canvis «també permetran que l'empresa Balvitex SL, ubicada a Viladomiu Nou, pugui ampliar la volumetria interior d'una de les fàbriques de la colònia amb l'objectiu d'incorporar dues línies de producció». En el darrer ple municipal celebrat aquesta setmana, l'alcalde de Gironella, David Font, va destacar que «aquesta modificació permetrà recuperar edificis sense activitat productiva a dia d'avui, guanyar espai industrial al municipi, crear zones verdes i una compensació de 16.000 euros que l'empresa Balvitex SL haurà de pagar a l'ajuntament».

Per la seva banda Marc Rojas, d'Esquerra, va posar en dubte «la conveniència dels interessos públics en aquesta modificació». David Font, va explicar que la modificació facilitarà la creació de dues línies de treball per part de l'empresa Balbitex fet que es traduirà en llocs de treball al municipi. La modificació es va aprovar amb els vots a favor de l'equip de govern del PDeCAT i l'abstenció del grup municipal d'ERC.