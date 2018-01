La instal·lació de la calefacció a Sant Llorenç s'iniciarà a finals d'aquest gener

A finals d'aquest mes de gener s'iniciaran els treballs més esperats al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. Es tracta de les millores i la implementació de les instal·lacions necessàries per garantir i millorar l'ús d'aquest espai patrimonial durant els mesos d'hivern, és a dir, la instal·lació del sistema de calefacció per poder ampliar l'activitat al monestir evitant que el públic hi passi fred. La inversió prevista en aquesta l'actuació, dirigida i coordinada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona és de 267.090,45 euros.

Segons han explicat fonts de la Diputació de Barcelona, els treballs que s'iniciaran comprenen la instal·lació de la producció de la calefacció mitjançant una caldera d'estella que alimentarà la part de l'equipament d'obert al públic, és a dir, l'església i l'edifici d'acollida, la instal·lació d'una estació transformadora necessària per l'abastament suficient d'electricitat per tot l'equipament i per futures ampliacions de d'altres sectors del municipi, el subministrament d'aigua potable i la posada en ús de l'antiga bassa històrica del sector nord, que al seu dia va donar energia als molins hidràulics dels que havien existit a partir del segle XV i fins a finals del segle XVIII, i que ara subministrà cabal d'aigua per als equips contra incendi del monestir.

Els treballs permeten completar la fase d'obres realitzada durant l'any 2016, que va suposar la construcció dels edificis annexos per a les instal·lacions i els serveis sanitaris del conjunt del monestir de Sant Llorenç que ara finalment s'instal·laran.

L'alcalde de Guardiola de Berguedà, Josep Lara, s'ha mostrat satisfet que finalment es pugui tirar endavant aquesta important actuació. «Durant el darrer any l'activitat al monestir ha crescut de manera considerable gràcies a l'impuls que s'hi ha fet des de l'Associació Civitas Cultura, l'ajuntament i l'Agència de Desenvolupament, i ara només falta poder-hi fer activitat, de manera comfortable, durant tot l'any», ha explicat. L'objectiu és que la programació que es fa durant els mesos de bon temps pugui traslladar-se també a partir de la tardor i l'hivern, quan fins ara, les baixes temperatures a l'interior del monestir, impedeixen fer-hi actes, tot i que aquest hivern s'hi han realitzat dos concerts.

Un monestir amb història

Tal i com han recordat fonts del departament de patrimoni de la Diputació, el monestir de Sant Llorenç, es troba al nord del nucli de Guardiola de Berguedà, al vessant est de la serra de Gisclareny. Amb presència humana datada al lloc des del segle VI o VII, el conjunt que s'ha conservat fins a l'actualitat es va realitzar en diverses fases a partir del segle X, quan en el lloc s'hi establí una comunitat monàstica de l'ordre benedictí.

Al segle XV, arrel del terratrèmol del 2 de febrer de 1428, les dependències del monestir es van veure greument afectades, ensorrant-se part del claustre, el dormitori dels monjos, la casa de l'abat i altres estances. A causa de les dificultats econòmiques per les que passava el monestir en aquells temps, la reconstrucció parcial de les estructures ensulsiades no es va realitzar fins l'any 1620, després de perdre la condició d'abadia, per passar a ser un priorat. En aquella reconstrucció es va perdre la meitat de la nau de l'església, que es va recuperar arran dels treballs finalitzats pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona l'any 2008. Aquella darrera restauració es va iniciar l'any 1982 i va tenir dues etapes; fins l'any 1988 la primera i des de l'any 1996 fins al 2008 la segona.