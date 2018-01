Els Pastorets de Berga fan la millor temporada en deu anys amb 2.000 espectadors

Feia una dècada que els Pastorets de Berga de l'Agrupació Teatral La Farsa no registraven un nombre tan elevat d'espectadors en les representacions d'aquesta obra tradicional del Nadal berguedà. Enguany han estat prop de 2.000 espectadors en el total de les 5 representacions, exactament 1977 espectadors. Això suposa un creixement d'uns 400 espectadors respecte de la temporada anterior. Pel que fa a espectadors només la temporada 2008-2009 «va ser millor quant a públic».

En declaracions a Regió7, Josep Maria Salat, president de La Farsa, ha fet palesa la satisfacció de l'entitat per haver aconseguit aquest «excel·lent» nombre d'espectadors. Ho atribueix a diferents factors. Entre els quals, la música amb nous arranjaments compostos expressament per Sergi Cuenca estrenada el dia de Nadal. Hi havia curiositat per escoltar-la, ha indicat Salat.

El president de La Farsa pensa que els Pastorets han gaudit de «números excel·lents» també gràcies al fet que «hem aconseguit dinamitzar i agilitar l'espectacle» i això fa que el públic gaudeixi davant d'una representació «viva, fresca i adaptada als nous temps». Salat ha indicat que també s'han introduit «petits detalls» a la posada en escena dels pastorets que han contribuït a que «hagi quedat tot plegat molt rodó». Josep Maria Salat considera que aquesta bones vibracions s'han anat comentant entre els berguedans.

Els espectadors dels Pastorets són «un públic fidel» format tant per veïns de Berga com de la resta de la comarca i també d'altres poblacions de Catalunya. Salat ha destacat d'enguany «la notable presència de públic» de poblacions berguedanes que han convertit assistir als Pastorets en una tradició. El president de La Farsa ha comentat que la bona resposta del públic «esperona» l'Agrupació Teatral La Farsa «a continuar millorant els Pastorets i a no abaixar el nivell aconseguit a còpia de treball i constància, en els darrers anys». Salat ha assegurat que «hem acabat amb la moral ben alta i amb idees damunt de la taula» per a les representacions de la temporada 2018-2019. A més, no perden de vista que l'any 2025 «El bressol de Jesús» de Serafí Pitarra complirà els 125 anys de representacions a Berga, tota una fita que caldrà preparar i celebrar com es mereix.

Fonts de l'Agrupació Teatral La Farsa han volgut agrair els espectadors d'aquesta obra «haver vingut al Teatre Municipal de Berga en aquestes festes». Salat ha comentat que fan possibles els Pastorets unes 150 persones, molts d'ells joves i tots «amb ganes i il·lusió» per mantenir viva aquesta tradició.