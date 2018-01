Aplicar el nou sistema de recollida tindrà un cost d'1,4 milions d'euros

Comprar els bujols, bosses i cubells necessaris per lliurar-los als berguedans perquè puguin dipositar les deixalles davant de casa els dies que s'estableixi perquè el servei de recollida els passi a buscar, més la creació d'illetes de contenidors d'accés controlat per abocar-hi els residus en el cas dels municipis que no facin el porta a porta costarà 1,4 milions d'euros. Així ho ha explicat el conseller comarcal de Medi Ambient, Xavier Francàs.

Mentre es duguin a terme les reunions informatives per explicar als veïns com es farà el porta a porta, el Consell licitarà la compra dels recipients necessaris per abocar-hi les deixalles. Aquest paquet tindrà un cost que Francàs ha estimat en 600.000 euros. Després de Guardiola, la Pobla, Sant Julià i Bagà es preveu que apliquin el model del porta a porta Avià, Berga, Cercs, Gironella, Puig-reig, Olvan i Casserres.

Els municipis que han decidit tenir illetes de contenidors controlades a les quals només podran abocar deixalles els veïns són Castellar de n'Hug, Gisclareny, Saldes, Vallcebre i Gósol. Les illetes on s'agruparan els contenidors dels diferents residus seran de fusta. I Francàs ha explicat que el seu cost se situarà en els 800.000 euros. El conseller ha explicat que el Consell Comarcal assumirà aquesta despesa. Amb tot, ha matisat que ja estan buscant el finançament per ajudar a pagar-la.

Amb el nou model de recollida de deixalles, el Consell té com a objectiu augmentar el volum de la recollida selectiva a la comarca. El conseller Francàs ha afirmat que amb el nou model es calcula que d'entrada aquest percentatge se situarà en més del doble i que podria arribar fins al 60%.

L'objectiu és contribuir a allargar la vida útil de l'abocador de Font Ollera, contaminar menys i alhora evitar l'increment del cànon que es paga d'acord amb els quilos de brossa que s'aboquen a Font Ollera. Enguany es preveu pagar 720.000 euros per aquest concepte.