Berga manté les projeccions del Cicle Gaudí amb tres sessions aquest trimestre

Berga és una de les localitats que forma part del circuit estable de cinema català del Cicle Gaudí que impulsa l'Acadèmia del Cinema Català i compta amb la col·laboració de l'entitat local 9,5mm Grup Internacional Cinematogràfic i de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga.

La capital berguedana acollirà les tres properes projeccions mensuals que s'han programat pels mesos de gener, febrer i març. Com és habitual, les projeccions es realitzaran el tercer dijous de cada mes al Teatre Patronat de Berga, a 2/4 de 9 del vespre. El preu de l'entrada general serà de 4,5 euros, però es mantindran els descomptes habituals pels socis de l'entitat 9,5mm Grup Internacional Cinematogràfic, pels titulars del carnet Jove i pels socis del Club Vanguardia.

«Tierra firme» obre l'any

La primera proposta que es podrà veure a la sala berguedana serà Tierra firme de Carlos Marqués-Marcet. La cinta narra la història de dues dones, l'Eva i la Kat, i del millor amic d'una d'elles, el Roger. Les dues dones són parella i viuen en un vaixell als canals de Londres. L'Eva es planteja ser mare, però la Kat no comparteix aquest sentiment i això fa que es replantegin la relació. En aquest moment arriba el Roger i a partir d'aquí sorgeix una pregunta: "És possible viure l'amor, la família i la vida de maneres tan diferents i, tot i així, continuar units?". El film protagonitzat per Oona Chaplin, Natalia Tena, David Verdaguer i Geraldine Chaplin es podrà veure al Teatre Patronat el dijous, 18 de gener. La pel·lícula es projectarà en versió original en anglès i castellà amb subtítols en català.

La segona cita del Cicle Gaudí d'aquest 2018 serà el 15 de febrer amb la projecció de la comèdia musical La llamada de Javier Calvo i Javier Ambrossi, mentre que el 15 de març arribarà La pell freda dirigida per Xavier Gens i basada en la novel·la d'Albert Sánchez Piñol.

En les properes setmanes l'entitat 9,5 mm Grup Internacional Cinematogràfic, que gestiona les projeccions de cinema al Teatre Patronat, iniciarà també la programació d'aquest 2018 després de la bona resposta del públic durant l'any passat. Els responsables estan acabant de tancar el calendari i properament informaran de les novetats.