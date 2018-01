Cal Rosal s'acomiada de Lluís Bonet, geganter i vinculat a la Patum infantil

Per l´esquerra, Lluís Bonet en la seva etapa de geganter ARXIU PARTICULAR

L'església parroquial de Cal Rosal va acollir ahir el funeral per Lluís Bonet Sogas, mort als 60 anys. Bonet era conegut com El Tulipa, el nom de la casa dels seus pares a Cal Rosal i com anomenaven el seu pare i, posteriorment a ell mateix. Va estar molts anys vinculat a la Patum. Va ser geganter i havia portat el gegant vell. Feia 12 anys que era cap de colla dels angelets de la Patum infantil. «Era una bellíssima persona», ha indicat Guillem Canal, de la Patum xica. «Tenia molta paciència i bon caràcter per treballar amb la mainada». Bonet era paleta però s'havia retirat a causa dels problemes cardíacs que tenia.