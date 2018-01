La recollida porta a porta en quatre pobles de l'alt Berguedà s'encalla

L'estrena del sistema de recollida de deixalles porta a porta al Berguedà que havia d'haver començat just després de Reis a Guardiola de Berguedà, la Pobla de Lillet, Sant Julià de Cerdanyola i Bagà, els quatre municipis que estrenaran nou sistema aquest any, s'ha endarrerit.

El Consell Comarcal preveu que el porta porta s'apliqui als municipis amb més població de la comarca i no el posaran en funcionament fins almenys d'aquí un mes segons les estimacions del conseller comarcal de Medi Ambient, Xavier Francàs. L'objectiu d'aquesta mesura és augmentar l'índex de reciclatge, que al Berguedà està per sota del 30% i és un dels més baixos de Catalunya.

En declaracions a Regió7, el responsable de Medi Ambient del Consell ha tret ferro a aquest endarreriment i l'ha atribuït a la convocatòria d'eleccions del 21 de desembre. Francàs ha dit que van preferir alentir el procés d'informació de la implantació del nou sistema als ciutadans per no coincidir amb la celebració dels comicis del 21-D i la companya electoral. Amb tot, Francàs ha dit que la feina està avançada i que el retard en la implantació serà molt petit.

Francàs ha explicat que tot el treball de camp s'ha completat a tots els municipis. Aquesta feina ha consistit que agents cívics han entrevistat responsables d'establiments i veïns dels pobles on s'aplicarà el porta a porta. L'objectiu de les entrevistes pel que fa als comerços ha estat saber quins són els residus que produeixen habitualment i quins bujols els han de lliurar. Pel que fa als veïns de blocs de pisos de més d'11 habitatges, s'ha volgut saber quina solució s'aplicava: si lliurar-los galledes individuals a cada pis o bé s'instal·la un cubell comunitari a cada bloc o una altra opció.

A partir d'ara s'ha de fer un nou pas que consisteix a fer les sessions informatives als veïns. Francàs ha explicat que cada ajuntament decideix com es faran les sessions. Als veïns se'ls lliurarà un calendari amb els dies i les hores en què es recollirà la brossa i també les galledes per a la matèria orgànica i la resta de recipients per a resta de la brossa llevat del vidre, que es podrà continuar abocant als contenidors de vidre com fins ara, ha precisat Francàs.

La posada en marxa del porta a porta als quatre municipis esmentats s'anirà controlant a través dels agents ambientals que faran un seguiment de com funciona ja que cada cubell permetrà identificar els usuaris i saber si els ciutadans posen la brossa al recipient corresponent i la treuen quan pertoca. Francàs ha dit que caldrà temps perquè els veïns s'adaptin als canvis.