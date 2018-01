Avià adverteix que multarà els propietaris que no recullin els excrements dels seus gossos

L'alcaldessa d'Avià Patrocini Canal ha advertit els propietaris de gossos del municipi que no en recullin els excrements que els multarà si persisteixen en la seva conducta incívica. En una circular que el consistori ha fet arribar aquest dijous a les llars dels avianesos, l'alcaldessa exposa que «ja fa molt temps que el nostre poble té un greu problema amb els orins i els excrements de gos a les vies públiques». Arran de les queixes que ciutadans han fet arribar al govern per aquesta problemàtica, l'executiu ha decidit enviar la circular perquè els propietaris de gossos prenguin consciència i compleixin «amb l'obligació de recollir les defecacions, i en la mesura que sigui possible netejar els orins». L'alcaldessa ha dit que si no compleixen s'aplicaran les sancions previstes en l'ordenança municipal que estableix multes de 401 fins a 1.000 euros per no retirar els excrements dels gossos. Una altra opció és fer registres d'ADN com ja s'ha fet en d'altres poblacions de la Catalunya central.