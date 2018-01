Berga sanciona amb 3.337 euros a l'empresa Elecnor pel retard en completar la renovació de l'enllumenat

El ple de l'Ajuntament de Berga d'aquest dijous ha aprovat una sanció de 3.337 euros a l'empresa Elecnor SA, adjudicatària de l'obra de renovacioó de l'enllumenat de la ciutat pel retard en la realització de les obres. Es tracta dels treballs que han permès substituir 3.300 punts de llums convencionals per leds que són més sostenibles. Les obres s'han acabat i el consistori en el darrer ple va aprovar l'actuació Però hi ha part dels treballs que s'han executat més tard del que preveia l'adjudicació dels treballs, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme Oriol Camps. L'edil ha explicat que l'import de la sanció previst en les bases de l'adjudicació "es retira de la garantia" de 69. 521 euros . I s'instal·la l'empresa a reposar aquesta quantitat.

El portaveu del grup del PDeCAt-CDC Ramon MInoves ha demanat al govern de la CUP que actuï per arranjar els problemes que s'han derivat d'aquestes obres. "Berga està fosca" ha assegurat Minoves. Oriol Camps ha dit que els problemes que han anat sorgint en relació a aquesta obra que ha qualificat de "salt tecnològic de 40 anys". Camps ha dit que és una obra d'envergadura que requereix acabar de polir els problemes que van sorgint fruit d'aquesta renovació. La detecció dels problemes a banda dels ja coneguts es farà a través d'un estudi d'il.luminació.