L'Ajuntament de Gironella torna a ingressar els diners al Banc de Sabadell

«Rectificar és de savis». Així ho ha assegurat a Regió7 David Font, alcalde de Gironella, que reconeixia que quan a principi d'octubre passat va retirar els 300.000 euros que l'Ajuntament de Gironella tenia en un compte del Banc de Sabadell –quan l'entitat estudiava canviar la seva seu social fora de Catalunya–, va ser una acció fruit «de la intensitat del moment». Posteriorment, amb més calma, Font va decidir retornar els diners del consistori a aquest compte després que directius del banc el visitessin per explicar-li els motius d'aquesta acció.

El consistori no va retirar els diners de Caixa Bank com estudiava. Va mantenir converses amb l'entitat i «hem aconseguit que l'obra social ens doni 10.000 euros per habilitar un segon pis social». També mantenen el compte al BBVA. I estudien obrir un compte a Caixa d'Enginyers.

El batlle ho va explicar al darrer ple municipal aquesta setmana responent una pregunta d'ERC.