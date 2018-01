Els visitants del Museu del Ciment Asland creixen el 30%

L'any 2017 ha portat el nombre més elevat de visitants de la seva història al Museu del Ciment Asland situat al paratge del Clot del Moro del municipi de Castellar de n'Hug. Mai d'ençà de la seva obertura el 2002, aquest recurs turístic havia acollit tants visitants, en concret 14.043. Aquesta xifra representa un increment del 30,05% respecte de l'any anterior, que són 3.245 visitants més que el 2016. El mes que ha tingut més visitants ha estat l'agost amb 3.622.

L'equipament turístic obre des de Setmana Santa fins al pont de la Puríssima.

Fonts del Museu del Ciment han explicat que del total de visitants del 2017, el 74,65% correspon a visitants individuals (10.484) , el 4,94% és públic escolar (695), mentre que el 20,39 % restant són altres grups de visitants. També han explicat que aquest important increment és degut a diferents factors. D'una banda, a l'increment de les visites combinades amb el Tren del Ciment i els Jardins Artigas. Les mateixes fonts han dit que el Tren del Ciment «està molt consolidat» i «ha influït moltíssim» en l'augment del nombre de visitants el 2017. Un altre dels factors és la celebració el mes de maig d'unes jornades sobre la volta catalana que van portar molt públic a les instal·lacions.

Responsables de l'equipament han explicat que també hi hagut un creixement del 50% del públic escolar, coincidint amb la implantació de nous tallers per a centres educatius i el programa «La història del Berguedà a l'escola», un projecte promogut pel Consell Comarcal perquè els estudiants del Berguedà coneguin la industrialització de la seva comarca. Si el 2016 hi va haver 219 visitants escolars, el 2017 en van ser 695.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, ha explicat que «és una notícia positiva» que els recursos turístics del Berguedà «tinguin més visitants». Justament aquesta era un dels objectius del programa adreçat als escolars així com també donar a conèixer el patrimoni entre la gent del territori que a vegades no coneixen els recursos de casa seva.

Per la seva banda, l'alcalde Castellar de n'Hug, Salvador Juncà, ha assegurat a aquest diari que «estem molt contents» per l'augment del nombre de visitants que ha registrat el 2017 el Museu del Ciment d'Asland.



El Museu del Ciment

La fàbrica de ciment Asland, situada al paratge del Clot del Moro, al municipi de Castellar de n'Hug, es va tancar a la dècada dels anys setanta del segle XX. Els seus vestigis posen de manifest «l'espectacularitat d'un dels conjunts fabrils més increïbles de la industrialització catalana, emmarcat en un singular entorn natural».

El Museu del Ciment Asland de Castellar de n'Hug va obrir les seves portes el 2002 gràcies «a la creació d'un centre d'interpretació i a un itinerari extern per les ruïnes industrials de la fàbrica».

El conjunt industrial cimenter Asland és una de les tres seus del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) i forma part del seu Sistema Territorial, integrat per 28 centres que expliquen la industrialització a Catalunya. L'any 2005 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya.