La Corrida estrenarà el seu monument amb un espectacle de volteig cosac

La Corrida de Puig-reig, que se celebrarà el tercer cap de setmana de gener, estrenarà el seu monument amb un espectacle de volteig cosac el dissabte 20 de gener a la 1 del migdia. Així ho han van explicar ahir els responsables de la comissió que organitza la festa.

Tal com ja va informar aquest diari, l'element escultòric s'ha erigit a la rotonda situada entre el passeig de la Riera de la Sala i el passeig de la Via. Consta de la silueta del cap d'un cavall elaborat amb acer patinable perquè tingui l'aspecte rovellat característic d'aquest material. I barres de colors per recordar els de les cintes del joc de les cintes. Albert Altar-riba va explicar que l'estrena d'aquest element serà un dels principals novetats de la festa.

Altres elements nous seran tallers divulgatius per explicar com es prepara un cavall i com s'ensella, un altre de dedicat als carruatges i els diferents tipus de carros. D'altra banda, enguany s'ha substituït l'àpat de la cuina del porc que es feia divendres i en el seu lloc es farà un taller de cuina del porc per a la canalla el dilluns 22 aprofitant que és festa local a cura de la cuinera Clàudia Escudé. Una altra de les novetats és que es recupera el ball tradicional que es feia antany adreçat al públic sènior. Tindrà lloc diumenge al pavelló segons ha explicat el vicepresident de la comissió de la Corrida Ernest Parcerissa.

Per la seva banda, la regidora Alba Santamaria va explicar que enguany l'encarregada de lliurar els estendards als banderers serà la fins ara ara diputada Anna Simó. Santamaria va informar que el pressupost de la festa principal del poble se situa «com cada any» entre els 30.000 i els 35.000 euros.