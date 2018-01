Les urgències incrementen el 30% a l'Hospital Sant Bernabé de Berga

El servei d´Urgències de l´Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga ha atès el 30% més d´urgències que habitualment a causa de la grip. En els darrers quinze dies en deu s´han sobrepassat les 100 urgències diàries quan la xifra d´abans de l´epidèmia era de 85 persones. El dia que se´n van atendre més per la grip o complicacions derivades va ser el 24 de desembre, amb 126. La resta de dies d´aquest període, les atencions s´han situat en el centenar i hi hagut tres dies amb 110 atencions, segons ha explicat a Regió7 el doctor Agustí Camps, cap d´Urgències del centre sanitari berguedà.

Tot i que la majoria de persones que van a Urgències amb símptomes de la grip poden marxar a casa seva, n´hi ha que han de quedar ingressades per complicacions respiratòries derivades. Així, del 31 de desembre al Sant Bernabé s´estan fent 6 ingressos diaris per aquestes patologies, que poden ser, per exemple, pneumònies, ha indicat el doctor Camps. El 3 de gener va ser el dia amb més persones ingressades: 14 en total.

L´augment del nombre d´atencions a Urgències per la grip és el mateix que té lloc altres anys pel mateix motiu, ha dit camps. Per afrontar l´increment de feina, els metges fan guàrdies presencials fins a mitjanit i també s´ha habilitat 7 llits més a la planta on s´ingressen aquests malalts. Per ara, no ha calgut ajornar intervencions quirúrgiques no urgents per tenir llits per atendre´ls com sí que va passar l´any passat, segons ha informat el doctor Camps.