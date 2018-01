Llum verd per fer els lavabos a Sant Francesc

El primer ple de l'any ha servit per donar llum verd per dotar de lavabos la primera planta de l'edifici de Sant Francesc cedit al consistori al seu dia per la comunitat religiosa. Es tracta d'una obra imprescindible per dur-hi a terme l'exposició antològica dedicada al pintor local Joan Ferrer.

L'obra té un pressupost de 54,921,77 euros i servirà per dotar de serveis sanitaris adaptats aquesta planta. La zona dels lavabos ocuparà una superfície de prop de 39 metres quadrats. Per fer-los caldrà fer enderrocs, pavimentar, etcètera.

Els treballs consistiran en la construcció d'un bany adaptat per a persones amb problemes de mobilitat i cinc serveis més tant per a homes com per a dones, segons ha explicat el regidor d'Urbanisme, Oriol Camps.

Aquesta és una obra que no cal posar a concurs perquè per la quantia es pot adjudicar a través d'un procediment obert. El consistori convidarà diferents empreses a fer les seves propostes i en funció de criteris tècnics se'n triarà una. Els treballs tenen un termini d'execució previst de cinc setmanes un cop s'hagin iniciat les obres.