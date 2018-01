El PdeCAT proposa col·locar càmeres al cementiri de Berga per evitar robatoris

El grup municipal del PDeCAT-CDC de Berga, a l'oposició, ha proposat al govern de la CUP que s'instal·lin càmeres de visió nocturna al cementiri municipal. L'objectiu és buscar solucions per evitar els robatoris de gerres d'acer inoxidable que hi ha hagut tres vegades els darrers dies de l'any passat.

Així ho va proposar el regidor Antoni Biarnés en el primer ple d'aquest 2018. Va assegurar que aquesta «seria una solució millor que predicar la resignació» referint-se a les declaracions prèvies del regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, que després dels robatoris va recomanar als propietaris de nínxols afectats no reposar els elements decoratius sostrets del mateix material (acer inoxidable) sinó d'un altre de menys valor que no fos llaminer per als lladres. Biarnés va dir que «la solució no pot ser dir a la gent que retiri els objectes de valor».

Tal com va informar aquest diari al seu dia, les tres vegades que els lladres van saltar els murs del cementiri (la porta principal no estava forçada) a finals de l'any passat, se'n van endur més de 200 gerres d'acer inoxidable amb l'objectiu de vendre-les al mercat negre. Aquest metall ha experimentat un increment de valor al mercat i actualment es paga a 900 euros la tona en centres autoritzats de residus. Els lladres es van endur almenys 58 quilos d'acer inoxidable.

Al ple de dijous, el regidor d'Urbanisme va dir que «no hi ha solució fàcil» per a aquesta problemàtica perquè el cementiri de Berga té zones que són de fàcil accés. Camps va dir que els fets s'havien denunciat a la policia catalana que ha reforçat la vigilància a l'indret i també la Policia Local de Berga.

Per la seva banda, Ermínia Altarriba, d'ERC, va proposar reforçar l'enllumenat del camí que condueix cap a la part posterior del cementiri «amb sensors de moviment». El regidor Oriol Camps va dir que «hi ha tres o quatre punts» per on els lladres poden accedir al cementiri i que «és complicat» controlar-ho i que no és viable que hi hagi vigilància permanent a l'interior perquè no es disposa de prou efectius policials per fer-ho i mantenir la vigilància ordinària de la resta de la ciutat.

Fonts dels Mossos consultades per aquest diari han informat que la investigació pels robatoris d'acer inoxidable al cementiri de Berga continua oberta. Han exposat que la investigació «és molt complicada, ja que hi ha zones de fàcil accés, com la part posterior, que és de xarxa metàl·lica», la que delimita el recinte amb la carretera C-16. Les mateixes fonts han informat que paral·lelament «també estem mirant establiments on hagin pogut anar a vendre el material sostret». Han confirmat que és el primer cas de robatoris d'acer inoxidable de cementiris detectat a la Catalunya Central.