La Diputació farà nova la carretera d'accés al poble més petit de Catalunya

L'any 2019 Gisclareny tindrà una carretera completament renovada i posada al dia. Els tècnics de la Diputació de Barcelona estan redactant el projecte tècnic per fer el condicionament integral d'aquesta via, que és l'únic accés enquitranat al municipi amb menys habitants de Catalunya, 27, segons el cens del gener del 2017.

L'ens provincial estima que el cost d'arranjar un quilòmetre d'aquesta via se situa en els 200.000 euros. Tenint en compte que de Bagà a Gisclareny hi ha una distància de 10 quilòmetres, la inversió que es preveu fer se situarà a l'entorn dels 2 milions d'euros. Així ho ha explicat a Regió7 Jordi Fàbrega, diputat delegat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació. Ha afegit que es tracta d'una de les inversiosn més importants que s'han fet en aquesta carretera.

«Estem redactant el projecte constructiu d'arranjament de la carretera de Bagà a Gisclareny» ha confirmat a aquest diari el diputat Jordi Fàbrega. El projecte no preveu un canvi de traçat respecte del camí actual, força sinuós. «Serà el mateix traçat millorant alguns revolts», ha indicat Fàbrega. Aquest camí s'agafa des de Bagà, travessa el riu Bastareny i s'enfila fins als 1.330 metres d'alçada que assoleix al coll de l'Escriga, on el conductor deixa enrere la zona obaga i arriba a la solella de la vall de Gisclareny. Té importants desnivells.

La nova carretera tindrà uns vorals de formigó «perquè no sigui tan estreta». Els tècnics també estudiaran quina solució donar al petit túnel que hi ha a l'inici del camí, que és massa estret i té poca poca alçada perquè hi puguin passar vehicles d'unes determinades mides, com per exemple camions.

Les previsions de la Diputació són que a final d'aquest any 2018 ja es disposi del projecte constructiu de les millores de la via. I que de cara al 2019 es pugui procedir a fer la licitació i inici dels treballs. El diputat Jordi Fàbrega ha matisat que aquestes són les previsions de la seva àrea. Amb tot, ha apuntat que si el cost de l'obra que determini el projecte executiu que redactin els tècnics supera el pressupost d'entre 1,5 i 2 milions d'euros, en aquest cas aleshores «les obres s'haurien de fer en diferents fases».

El diputat Jordi Fàbrega ha explicat que aquesta obra suposarà «una important millora de la seguretat viària» i de les condicions d'aquesta via. Tècnicament no serà una carretera perquè no tindrà l'amplada necessària i altres requisits tècnics per ser-ho però la intervenció suposarà fer un pas endavant qualitatiu. Tot i això, Fàbrega ha estat clar. «De moment no assumim la carretera». Aquesta via és de titularitat municipal justament perquè per le seves característiques no pot formar part de la xarxa de carreteres de Catalu-nya. com fa anys que reclama l'Ajuntament de Gisclareny.

Fàbrega, però, ha dit que amb la intervenció que s'hi farà el 2019 es renovarà molt i això evitarà al consistori haver-hi de fer tant manteniment com fins ara. A més, el responsable de l'àrea de mobilitat de la Diputació ha indicat que «augmentarem la dotació per fer els manteniments hivernals» de vies com aquestes per estalviar que aquesta despesa l'hagi de fer un ajuntament petit com el de Gisclareny i per tant amb pocs recursos econòmics.

I és que mantenir una via com l'esmentada per a un ajuntament de 27 habitants és una tasca titànica. Amb un pressupost ordinari de 100.000 euros, el consistori de Gisclareny dedica importants recursos a fer el manteniment de la carretera, especialment a l'hivern. Cada temporada hivernal, l'Ajuntament ha de comprar i abocar-hi 50.000 quilos de sal per mantenir-la neta perquè els conductors hi puguin circular. Aquesta temporada, fins ara ja se n'hi han abocat 25.000 quilos. A més, Gisclareny disposa d'una màquina llevaneu (compartida amb Saldes, Guardiola, la Pobla i Castellar de n'Hug) que serveix per treure la neu de l'única via d'accés al municipi.

El consistori ha de tenir cura de mantenir la carretera oberta a l'hivern, d'arranjar les esllavissades que hi tenen lloc o de tallar la vegetació dels vorals per garantir la visibilitat, segons ha explicat a Regió7 Joan Tor, l'alcalde de Gisclareny. El dirigent ha celebrat la inversió anunciada per la Diputació. Amb tot, el batlle continua reclamant que la titularitat de la via passi a a ser d'una administració supramunicipal que tingui diners per encarregar-se'n.

Per la seva banda, David Font, president del Consell del Berguedà, ha dit que treballaran per tal que la Diputació assumeixi la titularitat d'aquesta via.