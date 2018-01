Cercs afegeix una pista de pàdel a la zona esportiva de Sant Jordi

El municipi de Cercs ja disposa d'una pista de pàdel. El nou equipament esportiu s'ha construït, concretament, a la zona esportiva del nucli de Sant Jordi, al costat de la pista de tennis, a tocar del camp de futbol.

Segons han explicat fonts municipals, la pista de pàdel s'afegeix a la pista de frontó, a la de tennis, al camp de futbol amb gespa natural, a la pista de futbol sala, al pavelló poliesportiu i a les piscines d'estiu amb l'objectiu d'oferir encara més possibilitats als veïns en el camp de la pràctica esportiva. La pista, així com la resta d'espais, són de titularitat municipal i per tant, resten a disposició d'entitats i particulars que vulguin fer-ne us.

Properament, han avançat les mateixes fonts, tindrà lloc un acte d'inauguració per estrenar oficialment la nova pista.