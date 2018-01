Esperant millores per a la torre del pavelló de la qual el 2017 es va desprendre part de la fusta

L'abril del 2017 aquest diari feia públic que s'havien desprès fustes malmeses de l'anella superior de la torre del Pavelló de Suècia, una construcció inaugurada el 2008 que completa l'obra de reconstrucció del pavelló segons el model original. El consistori va posar unes tanques al seu voltant per evitar que ningú prengués mal si queien més fustes.

El regidor Oriol Camps ha dit que el govern té previst reparar la torre tot i que l'actuació que s'hi ha de fer no està valorada. Un cop es desmuntin els cèrcols de fusta malmesos es podrà saber quant costaran les obres que s'hi hagin de fer. No hi ha calendari.

La torre té una alçada de 12 metres i es va construir amb fustes de Noruega i Suècia. Té una base triangular i tres cares piramidals que conflueixen en un vèrtex a la part superior que no s'acaba de tancar. L'estructura té una escala interior de cargol i una d'exterior que permet accedir a la plataforma superior amb tres anelles. Aquesta plataforma serveix de mirador, tot i que a causa del seu mal estat està tancada al públic.