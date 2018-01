Goteres persistents al Pavelló de Suècia

El gener de l'any 2001 es va inaugurar el Pavelló de Suècia i des d'aleshores i de forma recurrent ha anat tenint problemes de filtracions i goteres. Ara, entitats que hi tenen la seu, com Òmnium Cultural del Berguedà, més el grup d'ERC, a l'oposició a l'Ajuntament, han fet pública la seva petició que el govern actuï per resoldre una vegada per totes aquesta vella problemàtica. L'Ajuntament de Berga és l'encarregat de fer el manteniment d'aquest equipament municipal.

L'empremta de les filtracions és ben visible a les parets revestides de fusta a banda i banda de l'escenari de la sala de conferències, on hi ha grans taques. També al magatzem que utilitza Òmnium Cultural, que fins i tot tenen a punt una galleda per quan plou, ja que saben el punt exacte on caurà la gotera. Hi tenen experiència perquè ha esdevingut un problema endèmic, afirmen fonts de l'entitat consultades per aquest diari. La humitat ha bufat la fusta i més d'un cop han hagut de treure material que hi guarden perquè no se'ls fes malbé, segons ha explicat la regidora d'ERC Dolors Tous, que també es membre d'Òmmium Cultural.

L'any 2002, la Generalitat va invertir-hi 88.624 euros per fer una nova coberta a sobre de l'original i es va dimensionar el sistema de recollida d'aigües perquè pogués desguassar bé. En aquell moment l'executiu català va atribuir els problemes de filtracions al fet d'haver reproduït exactament el disseny de l'arquitecet suec Peder Classon, que va idear aquesta construcció perquè fos l'estand de Suècia a l'Exposició Universal de Barcelona del 1929. Aleshores la Generalitat va descartar que els problemes de la coberta fossin un error d'execució de l'obra. El 1931 es va reconstuir el pavelló escandinau al pla de l'Alemany i després de la guerra va desaparèixer, sembla que cremat. El consistori en va impulsar a final dels 90 la reconstrucció replicant l'original amb un disseny premiat de l'arquitecte Gerard García Ventosa

Sigui com sigui, Dolors Tous ha dit que han volgut fer pública aquesta reclamació perquè s'acabi aquesta problemàtica, que paradoxalment no afecta l'àrea de l'Arxiu Històric, situat al mateix pavelló, segons fonts del servei.

El regidor d'Urbanisme, Oriol Camps, ha dit que el problema pot venir perquè «es tapin els desguassos», i que el consistori té «migrats recursos econòmics i de personal» per actuar, alhora que aquest és un edifici que té «servituds de manteniment». Amb tot, sí que s'ha compromès que la sala d'actes del pavelló disposi de wifi, tal com reclama ERC.