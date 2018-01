Roden un anunci d'una novel·la a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou a Gironella

La Torre de l'Amo a Viladomiu Nou de Gironella ha acollit aquest cap de setmana el rodatge d'un spot publicitari a cura de la productora barcelonina Bumayé. Es tracta d'un anunci publicitari d'una de les novel·les que es posarà a la venda aquest proper Sant Jordi i de la que no s'ha fet públic el nom.

Fonts de l'Agència de Desenvolupament Berguedà han explicat que "la productora ha aprofitat les característiques de la torre de principis del segle XX, amb el seu interior d'estil burgés i la bona conservació del mobiliari que ha permès a els tècnics recrear en la torre una casa d'una família benestant del Berlín nazi dels anys 40 en que està ambientada la novel·la"

Aquestes filmacions compten amb l'ajuda, publicitat i gestió de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà que formar part de la Barcelona Film Comission, la Xarxa de Turisme Industrial (Xatic) i "d'altres organismes que faciliten i gestiones les peticions, permisos, feina logística i comunicació amb els ajuntaments per facilitar la feina de les productores i per tal de crear un destí cinematogràfic de consistència".

Fonts de l'Agència han explicat que "aquesta experiència se suma al degoteig d'equips tècnics que escullen la comarca del Berguedà per a les seves filmacions, ja sigui per pel·lícules, films televisius o spots publicitaris aprofitant tant el patrimoni industrial al llarg del Llobregat com el patrimoni romànic que trobem disseminats" al Berguedà. Les mateixes fonts han "agraït la col·laboració de l'ajuntament de Gironella així com l'empresa que s'encarrega de la gestió turística de la Torre , Dinapat sl, i les xarxes Xatic i Mintercar"