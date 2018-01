Unes 200 persones clamen per la llibertat dels «presos polítics» a la plaça de Sant Pere de Berga

Unes 200 persones s'han aplegat aquest vespre a la plaça de Sant Pere de Berga per reclamar la llibertat dels presos polítics el dia que es compleixen els tres mesos de l'empresonament de Jordi Sánchez president de l'Assemblea Nacional Catalana i de Jordi Cuixart d'Ómmnium Cultural a més de dels consellers cessats Joaquim Forn i Oriol Junqueras rpivats de llibertat des del 2 de novembre del 2017.

L'acte, en el que hi han participat regidors de diferents grups del govern berguedà, ha començat quan el representant de l'ANC Manel Escobet ha convidat els assistents a sumar-se a la concentració davant del Parlament demà. Tot i que l'Assemblea no organitza autocars si que s'ha quedat per baixar en cotxes particulars. El punt de trobada és la plaça de la Font del Ros a les 7 del matí, dijous 17.

Seguidament Ferran Badal ha llegit el manifest conjunt d'ANC i Ómmium Cultural. Seguidament s'ha fet un minut de silenci. Els assistents han mostrat plàstics de color grocs de solidaritat amb els presos i cartells de llibertat. L'acordionista berguedà, rere el qual hi havia llaços grocs i cartells amb fotos dels presos , la seva data d'ingrés a presó i el lema d eliebrtat en anglès, ha interpretat "El Cant dels Ocells". L'acte ha finalitza amb "Els Segadors" i crits de llibertat pels presos polítics