L'alcaldessa d'Avià confia que l'esperada depuradora entri en servei el mes de juny

L'esperada estació depuradora d'aigües residuals d'Avià entrarà en servei més tard del que s'havia dit el 3 d'octubre del 20016, quan es van reprendre les obres aturades des del 2010. Aleshores es va anunciar que en un any els treballs estarien acabats i la infraestructura es posaria en marxa. No ha estat així. El motiu: un canvi en el projecte pel traçat de 200 metres d'un col·lector de la zona de l'antiga farinera ha fet endarrerir de nou una obra projectada la dècada passada. Mentre Avià no té depuradora, les seves aigües brutes continuen anant a parar a la riera de Coforb, un claveguera a cel obert.

En declaracions a Regió7 l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, ha dit que confia que l'anhelat servei es posarà en marxa aquest juny si tot va segons el previst. Amb tot, ha estat prudent perquè ha dit que la data no es pot garantri al cent per cent perquè això depèn que es puguin dur a terme els treballs que falten sense que sorgeixin més imprevistos.

El 3 d'octubre representants de l'empresa concessionària OMS-Sacede, de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i del consistori avianès van fer l'acte de replanteig en públic mentre mostraven les excavadores treballant. D'aquesta manera es visualitzava la represa dels treballs que havien estat sis anys aturats per diferents incidències. Tot i que el maig del 2016 l'ACA va comunicar al consistori que calia redactar un nou projecte de construcció de l'equipament perquè l'inicial havia quedat desfasat, no es va fer.

Es va optar per adaptar el projecte inicial amb l'objectiu prioritari de desencallar l'obra. Això va ser motivat per les reiterades demandes fetes per representants del consistori per recuperar el projecte inicial i de la reivndicació de l'associació Aigües Netes, amb la recollida de 1.200 signatures lliurades al Síndic de Greuges per exigir la represa de les obres. Tanmateix ara ha calgut fer nova una part del projecte, en concret el de 200 metres de col·lectors esmentats perquè «s'ha vist que el traçat no era operatiu», ha indicat l'alcaldessa d'Avià.