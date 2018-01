L'ANC de Berga organitza una trobada per anar a Barcelona a seguir el ple del Parlament

En motiu de la constitució del Parlament sorgit de les eleccions del 21 de desembre, les entitats sobiranistes han convocat una concentració demà dia 17 a les 10 del matí per seguir el ple de la investidura davant del Parlament de Catalunya, a Barcelona.

Des de Berga no hi haurà autocar i es demana a tothom que hi vagi en cotxes particulars. Per aquest motiu hi haurà una trobada a les 7 del matí a la plaça de la Font del Ros per compartir cotxes i a partir d'aquesta hora que cadascú hi baixi quan li vagi millor però procurant compartir el cotxe.