Els Jardins Artigas superen els 32.000 visitants i són el recurs més visitat

El 2017 ha estat un any de rècord per als recursos turístics de la Pobla de Lillet i Castellar de n'Hug. Si fa uns dies es feia públic que el Museu del Ciment superava els seus millors registres històrics de visitants amb 14.043, ara Regió7 avança que els Jardins Artigas, dissenyats per Antoni Gaudí, han assolit el nombre més elevat de visitants d'ençà de la seva obertura al públic l'any 1997. I a més es posiciona com l'atractiu turístic més visitat de la comarca. Darrere hi figuren el Tren del Ciment amb 25.207 usuaris i el tercer lloc del podi turístic del Berguedà l'ocupa el Museu de les Mines amb 20.515 visitants.

El 2017, el nombre de visitants als Jardins Artigas ha crescut el 19,18%, que ha passat dels 26.954 als 32.125 del 2017 , segons ha informat l'alcalde de la Pobla, Vicenç Linares, que ha celebrat aquestes «excel·lents xifres». El consistori poblatà, municipi que tenia censats 1.097 veïns el 2017, és el propietari dels jardins i l'encarregat de la seva gestió.

L'augment de visitants ha estat progressiu els darrers 7 anys. Des dels 19.464 de l'any 2011, una de les xifres més baixes de la seva història, l'evolució ha estat positiva i ja el 2013 es van aconseguir 23.140 visitants, una dada que ha anat augmentat fins a superar la barrera dels 32.000.

Linares es mostra satisfet de l'evolució. Ha explicat que «ha augmentat el turisme familiar i de proximitat» i ho ha atribuït a factors com les promocions que es fan amb descomptes del 15% per a les persones que s'allotgin en hotels del poble o mengin en restaurants locals entre una llarga llista de promocions.

Altres raons que ajuden a explicar l'increment és el fet que es comercialitzi de forma conjunta els tiquets per anar amb el Tren del Ciment, visitar els Jardins Artigas i acabar al Museu del Ciment. Uns paquets combinats dels quals s'han beneficiat tots tres serveis. Tot i així els visitants individuals (xifra que ha passat dels 17.290 el 2016 als 19.927 el 2017) continuen sent majoritaris. Per grups, el 2016 en van ser 3.850 i el 2017 n'han estat 5.388. El públic escolar també ha crescut molt, de 1.421 usuaris del 2016 a 1.612 del 2017. L'alcalde ha explicat que és per la creació del tallers sobre la història del patrimoni industrial del Berguedà, iniciativa del Consell Comarcal.

El dia que els jardins van tenir més visitants va ser el 16 d'abril del 2017, diumenge de Pasqua, amb 736. El 29,91% de visitants provenen del paquet que combina la visita amb la del Tren del Ciment i el museu, el 18,22% del del tren i els jardins. La majoria, el 51,17%, visiten els jardins sols.

«L'any 2016 vaig felicitar l'equip de l'Oficina de Turisme perquè 26.954 visitants era una molt bona xifra i els vaig dir que la gran dificultat seria mantenir-ho. Ara que hem superat els 32.000 visitants no sé què els diré!», exclamava satisfet amb aquest dilema Linares. «Tenim un recurs que és agradable, ben mantingut i amb distincions de qualitat en el qual s'han anat fent inversions». Per exemple, el 2017 es va estrenar un enllumenat amb leds que permet fer-hi visites nocturnes.

El dirigent poblatà ha volgut recordar que el 2013 «vam decidir traslladar l'Oficina de Turisme» de l'interior del nucli i posar-la a l'estació del Tren del Ciment de la Pobla, a l'indret conegut amb el nom de l'Empalme. «Hi va haver gent que no ho va trobar bé. Ara, amb les dades d'usuaris a la mà, es demostra que va ser una decisió encertada perquè aprofitem les sinergies amb el Tren del Ciment». L'alcalde ha dit que els visitants passen per l'oficina i se'ls pot explicar l'existència dels jardins i animar-los que els visitin.